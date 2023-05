Shakira dimentica l’ex marito e fa un nuovo singolo

Shakira lancia il nuovo singolo Acróstico. Dopo la battaglia a colpi di hit parade rivolta al su ex, una dedica ai figli

Acróstico è il titolo del nuovo singolo di Shakira, con cui la pop star internazionale abbandona finalmente un filone musicale con cui scaricava tutta la rabbia per il tradimento subito dal suo ex Piqué.

Una melodia ed un testo dolci, come delicata e profonda è la dedica che Shakira fa con questo pezzo ai suoi figli Sasha e Milan. Il titolo è abbastanza esplicativo. L’acrostico è un componimento nel quale le prime lettere di ogni verso, lette per ordine, danno origine ad un nome o altre parole determinate.

Nel suo caso, il testo del singolo vede, nelle prime lettere dei versi, formarsi i nomi dei figli Sasha e Milan, ai quali ha deciso di dedicare il suo nuovo singolo per condividere con loro il momento difficile che sta attraversando come mamma single.

Dalle pesanti parole rivolte a Piqué…

Shakira e Piqué sono entrati nell’occhio del ciclone mediatico per via, non tanto del tradimento di lui con Clara Chia Marti, quanto per la plateale reazione della cantante colombiana che dell’episodio ne ha fatto delle celebri rime, cantandone delle belle alla neo-coppia: “Potrei uccidere il mio ex, non è una buona idea. Poi toccherà alla sua nuova ragazza, come son finita qui? Potrei uccidere il mio ex, lo amo ancora, però. Starei piuttosto in carcere che da sola”.

Il tutto culminato col famigerato accostamento tra la nuova fiamma di Piqué – Clara Chia – e una Renault Twingo, tradimento che sarebbe costato all’ex calciatore la perdita della “Ferrari” Shakira.

…all’amore per i suoi figli

“E che quando è reale non finisce / Ho provato a non farmi vedere piangere / Che tu non vedessi la mia fragilità / Ma non sempre le cose sono come sogniamo / A volte corriamo ma non arriviamo / Non dubitare mai che sarò qui / Parlami, ti ascolterò, uh / E anche se la vita mi tratta così sarò forte solo per te / L’unica cosa che io voglio è la tua felicità e stare con te /Un tuo sorriso è la mia debolezza / Amarti aiuta è l’anestesia al dolore / Mi fa sentire meglio / Di qualsiasi cosa tu abbia bisogno io sono qui / Sei venuto per completare ciò che sono”, canta Shakira in Acróstico, aprendo il suo cuore in un testo poetico e abbandonando l’ascia di guerra verso il padre dei suoi figli.

La pop star racconta in note tutta la difficoltà di un momento che coinvolge molte famiglie, quando i figli si trovano a vivere una separazione dei genitori e le mamme interiorizzano il dolore di un fallimento affettivo e la paura di mostrare la propria fragilità.