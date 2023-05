Emergenza per Beatrice Valli: intervento immediato per la figlia | Tragedia sfiorata

Beatrice Valli ha vissuto attimi di terrore. La paura e poi la corsa in ospedale per la piccola figlia Azzurra

Una delle ex protagoniste di Uomini e Donne si è trovata ad affrontare la paura di un imprevisto che avrebbe potuto tramutarsi in tragedia.

I bambini piccoli, si sa, mettono le mani dappertutto e a volte è difficile monitorarli in tutti i loro spostamenti e le loro azioni ed è stato il caso di Azzurra, la figlia piccola di Beatrice Valli.

La bambina nel corso di un gioco ha distrattamente ingoiato una moneta e per la mamma, una volta accortasi dell’accaduto, è scattato il terrore del soffocamento e la corsa in ospedale.

La storia è stata condivisa a dado tratto dalla influencer, una volta terminata positivamente, che ha voluto raccontare ai suoi follower la vicenda vissuta, forse anche per “decantare” lo spavento e l’adrenalina accumulata nelle ore dello spiacevole episodio.

Quegli attimi infiniti quando sembra correre contro il tempo

La piccola Azzurra ha fatto davvero passare un brutto quarto d’ora alla mamma, che inaspettatamente si è trovata a dover gestire un’urgenza molto pericolosa per la bambina.

Un incidente che poteva diventare qualcosa di ben più gravoso. Dopo i primi attimi di panico, la lucidità ha però preso il sopravvento e Beatrice ha portato di corsa la piccola in ospedale, per accertarsi che la moneta non si fosse conficcata in gola bloccandole il respiro.

Una moneta da un centesimo poteva essere fatale

I bambini portano alla bocca qualunque cosa ed a volte basta veramente un secondo per scongiurare la tragedia.

Beatrice Valli, una volta superata la crisi del momento e ricevute le necessarie rassicurazioni mediche, ha descritto nel suo post su Instagram l’accaduto: “Stavamo tutte insieme, ci stavamo preparando per uscire e Azzurra stava giocando con delle mie borsettine. Dentro c’erano anche alcune monetine, dei soldi, delle carte e delle cose. Lei, mentre si buttava addosso questa borsettina, stava con la bocca aperta e le è entrato dentro il soldino. […]. Menomale che il soldino era piccolo, un centesimo, e non si è incastrato ma è andato giù”. Fortunatamente, in questo caso, la monetina è scesa giù e troverà la sua via d’uscita nel WC. Con i bambini bisogna sempre avere cento occhi per prevenire l’incidente e l’imprevisto che sono dietro l’angolo. Beatrice ha saputo intervenire tempestivamente e sarà stato solo un brutto spavento per la mamma…