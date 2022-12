Shakira e Piqué, il tradimento dietro un vasetto di marmellata

Da diverso tempo il tradimento dell’ex calciatore Gerard Piqué verso l’ex fidanzata Shakira è uscito allo scoperto. A inchiodarlo è stato un vasetto di marmellata.

Fino a poco tempo fa Shakira e Gerard Piqué erano una delle coppie più famose e di successo del mondo dello spettacolo. Lei è una delle cantanti più popolari di sempre, attiva sul panorama musicale mondiale ormai da oltre trent’anni, mentre lui oggi non gioca più, ma in passato ha militato nelle file del Barcellona per anni. I due sembravano felici insieme, ma poi si è scoperto che lui la tradiva.

La coppia stava insieme dal 2011. Prima di lui, lei era stata fidanzata per undici anni con Antonio De La Rùa, non attivo nel mondo dello spettacolo. Shakira e Piqué erano molto innamorati, tanto che hanno avuto anche due figli, Sasha e Milan, nati nel 2013 e nel 2015. Tuttavia, nel 2022, dopo più di dieci anni insieme, si sono lasciati a causa di un tradimento da parte dell’ex campione di calcio.

A inchiodare l’uomo non è stato la classica macchia di rossetto sul colletto della camicia o una chat sospetta sul cellulare, bensì… qualche barattolo di marmellata in meno in casa.

Shakira e Piqué, la scoperta del tradimento

Shakira ha cominciato ad accorgersi che qualcosa nella sua relazione non andava quando ha notato che in casa c’erano meno barattoli di marmellata. In famiglia, infatti, l’unica a mangiarla era lei, dal momento che né all’ex compagno né ai figli piaceva.

La confettura, in realtà, piaceva anche a qualcun altro… o meglio qualcun’altra. Come rivelato dal programma Socialité, trasmesso dal canale spagnolo Telecinco, la marmellata veniva mangiata anche da Clara Chìa Martì, l’amante di Gerard Piqué, che a quanto pare lui portava a casa, dove lei faceva colazione. La ragazza è una giovane studentessa catalana, che, dopo la rottura, oggi è la compagna ufficiale dell’ex calciatore.

L’ex campione del mondo 2010 ha ammesso il tradimento e lui e Shakira hanno deciso di separarsi. Non hanno mai nascosto che è stata questa la principale causa della fine della loro storia d’amore. In più, lui ha ufficializzato la nuova relazione con Clara Chìa Martì il giorno della sua ultima partita al Camp Nou, quando l’ha baciata vicino alle tribune davanti a tutti. Per quanto riguarda l’accordo di separazione, i due hanno deciso che i figli andranno a vivere a Miami con la madre, ma il padre li vedrà spesso dal momento che sta pensando di lasciare la Spagna e trasferirsi presto negli Stati Uniti.