Federica Pellegrini, dopo le nozze finalmente ha coronato il suo sogno: il lieto annuncio

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha fatto il lieto annuncio su Instagram: ecco la foto di questo bellissimo momento.

Il mondo del nuoto è sicuramente rimasto sconvolto quando Federica Pellegrini ha annunciato il suo ritiro ufficiale dalle competizioni. L’evento è avvenuto nel 2021, dopo le olimpiadi di Tokyo 2020 (posticipate di un anno a causa dell’emergenza covid) e dopo l’International Swimming League. In questa occasione ha nuotato ai campionati invernali italiani, lo stesso tipo di competizione dove vinse la sua prima medaglia d’oro nei 200 metri a stile libero. Anche se la sua carriera come nuotatrice è finita, non significa che non sono arrivati nuovi successi in altri campi: ecco cosa ha annunciato solo poche ore fa.

La carriera della campionessa è durata per circa vent’anni. Già da giovanissima, tutti avevano capito che possedeva un enorme talento. La dimostrazione è arrivata quasi subito, con la vittoria della medaglia d’argento alle olimpiadi di Atene del 2004, all’età di soli sedici anni. Si piazzò al secondo posto per soli 19 centesimi, dietro alla rivale rumena Camelia Potec.

Il più grande successo, tuttavia, è arrivato quattro anni dopo, in occasione delle olimpiadi di Pechino del 2008. Qui ha vinto la medaglia d’oro e stabilì anche un nuovo record mondiale.

Federica Pellegrini, un nuovo successo

In seguito, Federica Pellegrini ha partecipato anche alle olimpiadi successive: a Londra nel 2012, a Rio nel 2016 e infine a Tokyo nel 2021. Tuttavia, non ha più portato a casa nuove medaglie olimpiche, pur facendosi notare per il grande talento sempre dimostrato.

La campionessa è sempre finita al centro del gossip anche per la sua vita privata. Dal 2008 al 2011 ha avuto una relazione con il nuotatore Luca Marin, che poi lasciò per Filippo Magnini. Nel 2019 si è fidanzata con l’allenatore Matteo Giunta, che ha sposato il 27 agosto 2022.

Pur avendo lasciato il nuoto, quindi, la vita della campionessa olimpica procede a gonfie vele. Solo poche ore fa, infatti, ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram, dove ha annunciato di essersi finalmente laureata. Queste le sue parole che hanno accompagnato la tesi di laurea: “Sarà solo quando tutti acquisiranno la consapevolezza che le atlete hanno potenzialità che vale la pena utilizzare per rendere più facile per loro allenarsi al meglio e sentirsi finalmente comprese che avremo fatto un passo avanti decisivo per rendere la carriera sportiva delle donne altrettanto stimolante e soddisfacente di quella dell’atleta maschi“. Questa campionessa ha sicuramente ispirato più di una generazione.