Federica Pellegrini, seminuda nel lettone con lui: coccole e baci intimi

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini si è distesa a letto con lui tra coccole e baci. Ecco la foto.

Tutto il mondo sportivo è rimasto scioccato quando Federica Pellegrini ha annunciato il suo ritiro dal nuoto. Era una voce che girava da qualche tempo, ma comunque la sua uscita dal circuito delle competizioni ha rappresentato senza dubbio la fine di un’epoca. La nuotatrice, comunque, non ha certo perso popolarità, infatti continua a far parlare di sé per la sua vita lavorativa e privata.

Federica Pellegrini oggi è molto attiva anche in televisione, ma la maggior parte della sua vita l’ha dedicata al nuoto. Ha cominciato a gareggiare a livello internazionale molto presto e ha vinto la medaglia d’argento alle olimpiadi di Atene quando era giovanissima. All’epoca, infatti, era il 2004 e aveva solo sedici anni.

Alle olimpiadi successive, quelle del 2008 a Pechino, è arrivato il risultato migliore di tutta la sua carriera sportiva: a soli vent’anni ha vinto l’oro, decretando anche un nuovo record. Ha continuato a partecipare anche alle olimpiadi successive (Londra, Rio e Tokyo) ma purtroppo non è più riuscita a salire sul podio.

Adesso si è ritirata e ha deciso di dedicarsi ad altri aspetti della sua vita, soprattutto quella privata.

Federica Pellegrini, a letto con il suo amore

Di recente Federica Pellegrini ha conquistato due grandi traguardi. Si è sposata con il suo allenatore e compagno Matteo Giunta, al quale è legata dal 2019, e si è laureata. In questi anni la sua vita sentimentale ha fatto molto parlare i giornali di cronaca rosa: dal 2008 al 2011 è stata impegnata con il compagno di squadra Luca Marin, che poi ha lasciato per Filippo Magnini, con il quale è rimasta fino al 2017. La notizia del tradimento, all’epoca, fece scandalo anche perché i due nuotatori della nazionale maschile erano anche amici.

Negli ultimi tempi la campionessa olimpica si è avvicinata anche al mondo dello spettacolo. Ormai è un volto fisso della televisione e lavora come giudice a Italia’s got talent e come conduttrice occasionale alle Iene. E’ molto popolare anche sui social, in particolare su Instagram: proprio qui ha pubblicato una foto molto intima.

La campionessa di nuoto ama moltissimo gli animali, in particolare i suoi quattro cani, Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca, che vivono insieme a lei e al marito. Di recente ha pubblicato una dolcissima foto con loro, insieme abbracciati nel letto, che ha immediatamente ottenuto moltissimi like e commenti da parte dei fan.