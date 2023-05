Ombre su Anna Tatangelo: “Già in crisi” | Lascia l’Italia da sola

Anna Tatangelo pubblica sul suo profilo Instagram una foto da un aeroporto con scritto Toronto 2028. Nessuna traccia del compagno. Già crisi?

Anna Tatangelo dopo essersi lasciata alle spalle la lunga storia con Gigi D’Alessio, si gode la vita da single e si dedica a se stessa, rinnovando il look e mantenendo il suo fisico scultoreo sempre più in forma.

Di recente le si attribuisce la storia con il modello Mattia Narducci, ma la foto di recente pubblicata sul suo profilo Instagram, in cui la cantante condivide un orizzonte con su scritto “Toronto 2028” non lascia spazio a commenti, né a riferimenti alla nuova fiamma.

Spuntano allora tra i commenti dei follower dei dubbi circa l’eventualità che i due siano già in crisi.

Innanzitutto, in questa nuova avventura amorosa di sicuro si nota la differenza di età, che non è poca.

Chi è Mattia Narducci

Il nuovo compagno della cantante non è noto al grande pubblico ed è decisamente più giovane rispetto all’artista. Si tratta di uno dei modelli più quotati del momento nel mondo della moda internazionale. I due si frequentano ormai da qualche mese e solo di recente sono usciti allo scoperto, pubblicando le prime foto social di coppia.

Mattia Narducci è nato a Piacenza nel 1997 ed è inevitabile notare la sua bellezza e la sua prestanza, già evidenti sin da piccolino. Occhi azzurri, sguardo profondo e fisico scolpito, nonostante la giovane età, ha alle spalle una lunga carriera nel mondo della moda, cominciando a calcare passerelle e set fotografici fin da giovanissimo. Armani, Dolce e Gabbana, Gucci, Guess, Philipp Plein solo per citarne alcuni. È uno dei volti maggiormente riconoscibili delle campagne Dolce & Gabbana ed è forse anche grazie alla notorietà ottenuta con alcuni grandi brand dell’alta moda che oggi può vantare ben oltre 100 mila follower sul suo profilo Instagram.

L’amore per Anna

Fino ad oggi hanno preferito vivere la loro storia in grande riservatezza, beccati qua e là in qualche uscita o viaggio romantico.

La Tatangelo, sicuramente colpita dai lineamenti perfetti del ragazzo, non si è fatta scappare l’occasione di viversi una storia fresca e romantica, ma oggi con il laconico post rivolto al suo viaggio a Toronto, apre il dubbio di un’ipotesi di crisi tra i due, visto che non menziona in alcun modo Mattia nel suo post ed i follower non si sono fatti scappare l’assenza del riferimento. Che sia già aria di crisi?