Tommaso Zorzi in pausa dalla tv: cosa è successo?

Da molto tempo non si sente più parlare di lui negli show televisivi e sembra che la carriera del ex concorrente del GF VIP stia avendo una battuta d’arresto

Tommaso Zorzi ha avuto il suo momento di gloria con la vittoria dell’edizione 2021 del GF VIP, che gli ha permesso di aggiudicarsi il monte premi di 100.000 euro interamente devoluto in beneficenza.

La sua carriera però comincia nel 2016 quando lancia FashTime, un’app social dedicata alla moda e successivamente AristoPop, una linea di borsette da uomo ed accessori. Nello stesso anno sbarca in televisione grazie al docu-reality Riccanza, trasmesso su MTV, partecipando a tutte le edizioni del programma e allo spin-off Riccanza Deluxe.

Da qui la sua verve artistica viene notata e apprezzata, tanto da partecipare nel 2018 come concorrente alla seconda edizione di Dance Dance Dance su Fox, e alla settima edizione di Pechino Express.

Dopo la vittoria del GF VIP nel 2021, viene scelto come opinionista della quindicesima edizione del reality show L’isola dei famosi, su Canale 5 e successivamente entra tra i pupilli di Maurizio Costanzo, divenendo suo ospite fisso nel Maurizio Costanzo Show e nella striscia radiofonica quotidiana Facciamo finta che… di R101.

Vita privata e post GF

Tommaso Zorzi è stato protagonista del gossip per via della sua relazione con l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani. Storia terminata dopo un anno, ma che ha lasciato comunque tra i due una stima ed un affetto reciproci.

Per un po’ Zorzi non è stato presente sulla tv generalista, ma ha partecipato ad alcuni programmi sulle piattaforme digitali: Drag Race Italia per Discovery+ a fine 2021 e successivamente in prima tv assoluta su Real Time, gli viene assegnata la conduzione della serie After the Race dedicata al reality, dove intervista le concorrenti eliminate.

Carriera finita o nuove opportunità?

“Presto vi comunicherò grandi novità, questo per me è l’anno del cambiamento: palestra, patente, vita lavorativa, amici. Sono in metamorfosi e non vedo l’ora di condividere con voi i miei nuovi progetti che sono molto fighi. Se non ve ne parlo non è perché non ci sono, ma perché deve essere tutto fatto con i dovuti modi ed i dovuti tempi. Ci sono grandi cose in serbo per me”.

Queste le parole con cui il conduttore ha tenuto a precisare che le opportunità non languono, ma che anzi qualcosa di nuovo bolle in pentola ma che svelerà quando sarà il momento. Tommaso ha inoltre aggiunto, dedicando il commento a chi lo avesse già annoverato tra le meteore del mondo dello spettacolo: “Non è che per forza bisogna avere quella bulimia televisiva di voler esserci a tutti i costi perché diventa più un capriccio piuttosto che una strategia. Non vedo l’ora che escano le notizie di quello che farò almeno certa gente dormirà sogni più tranquilli. Però mi fa ridere perché è un lavoro dove ti devi prendere dei momenti in cui non sei proprio ovunque”.