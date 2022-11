Andrea Zenga, l’ora più buia: l’addio dolorosissimo

Andrea Zenga, gravissimo lutto: l’ultimo saluto commovente. Sui social lui e Rosalinda Cannavò condividevano settimana dopo settimana. Nelle ultime ore però la triste notizia, un grave lutto che li ha colpiti.

Andrea Zenga, ex concorrente del GFVIP e commentatore sportivo è stato colpito da un gravissimo lutto che l’ha costretto a dare un doloroso addio a una delle persone che a suo dire, l’ha amato: dal suo profilo infatti compare una Instagram Stories in cui racconta dell’accaduto. Un dolore grande quello che l’ha colpito, successo mentre stava accompagnando l’attrice siciliana Rosalinda Cannavò nella sua avventura a Tale e Quale Show. Andrea Zenga è infatti il ragazzo di Cannavò e suo fan numero uno: la sostiene e la accompagna in ogni suo evento. La notizia l’ha colpito proprio mentre era con lei: ecco cosa ha scritto su instagram.

In queste settimane Zenga è sempre stato vicino alla sua Rosalinda Cannavò. La coppia, dopo l’esperienza nel reality show di Canale 5, programma in cui si sono anche conosciuti, ora convive a Milano ma viaggiano molto perché proprio la Cannavò è impegnata nelle riprese di Tale e Quale Show.

Andrea Zenga, la tragica notizia

Con un post pubblicato su Instagram, Andrea Zenga ha voluto dare l’ultimo saluto alla nonna. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP e opinionista sportivo in diversi programmi di attualità, ha postato sul suo profilo instagram, una vecchia foto che ritrae sua mamma, Roberta Termali, e sua nonna mentre si stanno abbracciando. Vicino al loro sorriso, la dedica di Zenga che ha voluto condividere questo bellissimo ricordo con i suoi followers.

Scrive così vicino la foto delle donne più importanti della sua vita: “Ciao Nonna, continua a splendere da lassù, ti voglio bene!”. La notizia l’ha colpito proprio mentre era in tournè con la sua ragazza Cannavò: l’attrice siciliana e l’ex vippino si sono conosciuti durante il reality show di Canale 5. Proprio lì lui aveva parlato del complicato rapporto con il padre Walter e grazie alla mediazione del conduttore Alfonso Signorini, padre e figlio sono riusciti a ritrovarsi ma la sua infanzia e la sua crescita sono state plasmate appunto dalla madre di Andrea e dalla nonna, persone a cui lui è molto legato.

Una dedica alla nonna Gianna è giunta anche nel corso della trasmissione: sui social infatti si sono profuse le condoglianze da parte dei fans e dei telespettatori.