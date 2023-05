Drag me to dinner: trama, trailer e cast

Drag me to Dinner: trailer, cast e tutto quello che hai bisogno di sapere per fiondarti su questo nuovo show esplosivo. Ecco i dettagli.

Preparati a essere portato via in un mondo in cui la creatività culinaria incontra la stravagante favolosità. Drag Me to Dinner, nato da un’idea del dinamico duo Neil Patrick Harris e David Burtka, è destinato a ridefinire i confini dei reality show con la sua interpretazione poco seria e stravagante del genere. Questa serie tv infatti invita il pubblico a immergersi in un regno scintillante in cui due squadre di talentuose drag queen, la maggior parte delle quali sono allume di RuPaul’s Drag Race, si scontrano in una minuziosa ricerca e pedante studio per organizzare le cene più deliziose e memorabili mai viste in storia televisiva.

Drag Me to Dinner è l’ultima fusione di arte gastronomica e drag exstravaganza, garantita per farti desiderare di più. È ora di liberare la tua diva interiore e lasciare che il caos culinario abbia inizio. Ecco tutto ciò che devi sapere su Drag Me to Dinner.

Trama di Drag to Dinner

Preparati ad essere abbagliato dalla stravagante exstravaganza che è Drag Me to Dinner. Questo spettacolo è un punto di svolta, infrange tutte le regole delle tradizionali competizioni di realtà e lascia in frantumi la quarta parete.

Preparati per una corsa sfrenata mentre due squadre di feroci e favolose drag queen si affrontano, combattendo per organizzare le cene drag-tastic più strabilianti e spettacolari mai viste. Le squadre in gara saranno giudicate in base a molteplici criteri: il loro allettante cibo e bevande, il design e l’arredamento maestosi e l’intrattenimento. Infine l’atmosfera generale.

Mentre l’episodio volge al termine, solo una squadra regnerà sovrana, rivendicando il più magnifico “premio” nella storia della televisione: The Glorious Golden Grater. Preparati a ridere, esultare e rimanere completamente stupito dalla favolosità che si svolge davanti ai tuoi occhi in Drag Me to Dinner.

Cast in Drag me to Dinner

A guidare il pubblico attraverso questa oltraggiosa avventura non è altro che la sofisticata ed elegante leggenda di New York in persona, Murray Hill.

Nel frattempo, Burtka, alias l’anima della cena, è responsabile di svelare abilmente il tema unico per ogni episodio. A guidare la giuria c’è Neil Patrick Harris, una vera icona dell’intrattenimento nota per le sue versatili capacità di attore, cantante e conduttore. Quest’anno, l’allume How I Met Your Mother farà anche la sua apparizione nel prossimo speciale del sessantesimo anniversario di Doctor Who. Insieme a lui c’è la leggendaria drag superstar Bianca Del Rio, vincitrice della stagione 2 di RuPaul’s Drag Race. Bianca è nota per il suo spirito tagliente e il suo umorismo impenitente. È una forza da non sottovalutare nel mondo del drag, e la sua incrollabile onestà, oltre a un impeccabile senso dello stile, la rende la giudice perfetta per valutare le performance drag-tastiche dei concorrenti.

A completare il pannello c’è la divertente e favolosa Haneefah Wood, attrice e comica esperta, sa come individuare talenti eccezionali e esprimere le sue critiche con una deliziosa miscela di umorismo e intuizione.