Extraction 2: il trailer con Chris Hemsworth

Rilasciato i primo trailer del film Extraction 2, il nuovo film action targato Netflix con protagonista Chris Hemsworth.

Nelle ultime ore, la nota piattaforma di streaming online, Netflix, ha rilasciato il primo trailer del sequel del film uscito nel 2020, Extraction: il film diretto da Sam Hargrave, come nel primo avrà come protagonista l’attore Chris Hemsworth. Il trailer si apre con una ragazza in preda al terrore che siede in uno stato di panico e ansia in una cella buia prima che il personaggio protagonista, Tyler Rake, emerga nell’oscurità per salvarla da una pericolossissima rissa in carcere per essere però colpito poco dopo con un mattone e precipitare a terra nello stesso modo alla fine del primo film.

Infatti nel primo episodio della saga, avevamo lasciato il soldato Rake colpito a terra e ora il secondo capitolo si aprirà con una serie di flashback, non della usa vita, ma della sua prima morte: nel trailer infatti, l’eroe sente una voce fuori campo che rivela che in realtà lui era già stato dichiarato clinicamente morto nove mesi prima. Al pubblico per un momento viene così mostrato un frammento di una scena che vene Rake in un letto d’ospedale con un bacio teneramente dato in fronte da un bambino piccolo che si presume sia il figlio. La visione sembra avere un impatto emotivo molto forte sul protagonista tanto da farlo alzare da terra. Subito dopo è già a piantare la sua arma contro i nemici che lo circondano.

Nella sua lotta alla sopravvivenza però, è la ragazza che ha salvato in precedenza a venire trascinata in un branco dipersone fuori dal nostro campo visivo.

Extraction 2. Informazioni sul film

Qui la sinossi ufficiale di Extraction 2: “Chris Hemsworth fa il suo ritorno come Tyler Rake in Extraction 2, il sequel del blockbuster actio film di Netflix Extraction. Dopo essere sopravvissuto appena agli eventi del primo film, Rake è tornato come Mercenario delle forze Australiane, in missione in un altro compito suicida: recuperare la malconcia famiglia di una spregiudicata rete di traffico mafioso in Georgia dalla prigione in cui è stata trattenuta”.

La prima visione del sequel di Execution verrà rilasciata su Netflix il 16 giugno. Il film è basato sulla graphic novel Ciudad di Ande Parks. Execution 2 è invece prodotto da Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Chris Hemsworth, Patrick Newall e Sam Hargrave.

Come produttori esecutivi invece abbiamo, Angela Russo- Otstot, Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus e Stephen McFeely.