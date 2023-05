Poor Things: il trailer del film con Emma Stone

Emma Stone è la protagonista del nuovo film di Yorgos Lanthimos. Poor Things racconteerà di un nuovo Frankestein. Ecco il trailer.

Emma Stone prende vita nel primo teaser trailer di Poor Things di Searchlight Pictures, l’ultimo film di Yorgos Lanthimos. Il teaser si apre con Bella Baxter, interpretata da Emma Stone, che viene rianimata e torna in vita, in modo simile a The Creature in Frankenstein. Poor Things uscirà l’8 settembre.

La sinossi del film recita così: “Dal regista Yorgos Lanthimos e dalla produttrice Emma Stone arriva l’incredibile storia e l’evoluzione fantastica di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e non ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe)“. E continua con: “Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella scappa con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un astuto e dissoluto avvocato, in una vorticosa avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi dei suoi tempi, Bella diventa ferma nel suo proposito di difendere l’uguaglianza e la liberazione“.

Lanthimos, come suo solito, ci propone una moderna rilettura del mito Franksteinano e reinterpreta la creatura riportata in vita. Il regista inoltre non si ferma qui: è già al lavoro sul suo prossimo film, AND, che vedrà nel cast Emma Stone di nuovo e Willem Dafoe, ormai componenti essenziali dei suoi film.

Cast del film

Oltre ad Emma Stone che figura come protagonista essenziale di Poor Things,il film presenta un cast di supporto che include Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael, Christopher Abbott, Margaret Qualley e Kathryn Hunter.

Poor Things è diretto da Yorgos Lanthimos mentre la sceneggiatura è affidata a Tony McNamara, fedelissimo anche lui del regista greco con il quale ha già lavorato in La Favorita, sceneggiatura per la quale è stato nominato agli Academy Awards.

Questo segna una riunione tra Lanthimos, McNamara e Stone, che sono stati tutti nominati agli Oscar per La Favorita del 2018, tra le quali vinta soltanto quella a Olivia Colman come miglior attrice. McNamara ha anche co-scritto la sceneggiatura dell’ultimo film di Stone, Crudelia.

Poor Things è basato sull’omonimo romanzo di Alasdair Gray del 1992, Vita e misteri della prima donna medico d’Inghilterra.