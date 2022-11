L’attore Chris Hemsworth si prepara a dare l’addio a Thor? Ecco cosa ha rivelato in una recente intervista.

Il bellissimo e amatissimo Chris Hemsworth ha recitato nella saga di Thor, interpretando il protagonista, per diversi anni e al momento conta ben sette film all’appello. Senza dubbio, è uno degli attori più amati e quello di Thor è sicuramente il suo personaggio più famoso. Ma è vero che si sta preparando a dirgli addio per sempre?

L’artista recita da circa vent’anni e durante la sua carriera ha collaborato a numerose pellicole di successo. Ha iniziato con le serie tv e presto è arrivato anche al grande schermo, dimostrando di essere molto versatile in ruoli e generi diversi. Il riconoscimento mondiale, tuttavia, è arrivato nel 2012, quando ha cominciato a interpretare l’eroe e principe Thor nell’adattamento di Kenneth Branagh. Per la parte, dovette allenarsi duramente, ottenendo oltre dieci kg di muscoli.

Il ruolo lo ha reso famoso in tutto il mondo e ha continuato a interpretarlo anche nei film successivi, dal 2012 al 2022, per dieci anni. L’ultimo è stato Thor: Love and Thunder, uscito quest’anno. Nonostante l’enorme successo, sembra che l’attore sia un po’ stanco di questo ruolo e che stia meditando di abbandonarlo.

Chris Hemsworth non interpreterà più Thor?

In una recente intervista per Vanity Fair, è stato chiesto a Chris Hemswort se avesse intenzione in futuro di recitare in un altro film dove interpreterebbe Thor. L’artista si è subito mostrato un po’ timido, quasi restio a rispondere, spiegando di non esserne sicuro al cento per cento. “Ci sarebbe altro da dire, se le persone volessero sentirmerlo dire” ha detto, per poi aggiungere che in realtà “I Marvel Studios mi hanno assicurato che ci sarebbe altro su Thor e io sarei interessato se si trattasse di qualcosa di unico, nuovo e inaspettato“.

L’artista ha chiarito che la produzione certamente è intenzionata a creare altro su Thor, e che a lui piacerebbe davvero partecipare, ma solo nel caso si arrivasse a creare di qualcosa veramente originale. “Sono completamente aperto a ogni proposta, se ci fosse qualcosa di unico per il mio personaggio […] Ho sempre amato questa esperienza e sono davvero grato di aver potuto fare ogni volta qualcosa di diverso“.

A questo punto, gli è stato chiesto se la saga continuerà. L’attore ha risposto che per il momento non c’è niente di certo, ma che anche il suo personaggio dovrebbe avere un finale, al pari di Iron man e Capitan America. Staremo a vedere.