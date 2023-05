Padre Pio, Shia LeBeouf torna a recitare dopo le accuse: trailer e uscita del film

L’attore Shia LeBeouf tornerà a recitare interpretando il protagonista in Padre Pio, film italiano diretto da Abel Ferrara. Ecco quando arriverà al cinema.

Tra poco avverrà un grande ritorno del mondo del cinema: dopo tre anni, Shia Lebeouf riprenderà a recitare. E lo farà in grande stile, interpretando un noto personaggio del passato italiano: sarà Padre Pio nell’omonimo film diretto da Abel Ferrara. Il trailer è da poco stato rilasciato e ha svelato anche la data di uscita nelle sale.

La pellicola racconterà la vita di Padre Pio, uno dei personaggi storici italiani più noti, nato nel 1887 e morto nel 1968. Il santo è nato per il suo sofferto rapporto con la religione, la continua lotta tra bene e male (dichiarò più volte di aver combattuto contro il diavolo) e per le sue famose stigmate, ferite alle mani e ai piedi che non guarivano mai, a distanza di anni.

Il santo era nato a Pietralcina, in provincia di Benevento e oggi è una figura particolarmente venerata a San Giovanni Rotondo, dove è deceduto. Nato come Francesco Forgione, entrò nell’ordine dei frati cappuccini e, dopo la morte, è stato beatificato nel 1999.

Padre Pio, Shia LeBeouf torna a recitare dopo le accuse

Padre Pio di Abel Ferrara, come dichiarato dal trailer rilasciato da Gravitas Ventures, dovrebbe uscire al cinema il 2 giugno 2023. La trama del film seguirà, in montaggio alternato, la vita del santo e si concentrerà sul suo legame con la fede e il suo successo nel mondo cristiano, la sua fama e il rapporto con la Chiesa.

Il protagonista sarà interpreto da Shia LeBeouf, che fino a pochi anni fa era uno degli attori più richiesti e attivi di Hollywood. Classe 1986, aveva iniziato la sua carriera da bambino grazie a Disney Channel e col tempo era diventato popolarissimo anche da adulto, mettendosi alla prova anche come regista e sceneggiatore. Ha lavorato regolarmente fino al 2020 e il suo ultimo film è stato Pieces of a Woman, di produzione ungherese.

Nel 2020 è stato accusato dall’ex fidanzata FKA Twigs di violenza domestica e per tre anni è stato lontano dal set. Ora ha ripreso a lavorare e ritornerà al cinema il 2 giugno proprio con Padre Pio. Il cast è molto variegato e comprende attori italiani e stranieri, come Cristina Chiriac, Marco Leonardi, Asia Argento, Vincenzo Crea, Luca Lionello, Brando Pacitto, Stella Mastrantonio e Salvatore Ruocco. La pellicola è stata girata tra Italia e Germania, ma la maggior parte delle scene sono state girate in Puglia.