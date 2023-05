The Rivals of Amziah King: Il nuovo crime Thriller con Matthew McConaughey

Matthew McConaughey sarà il protagonista del nuovo film di Andrew Patterson, The Rivals of Amziah King. Ecco i dettagli.

Andrew Patterson torna al cinema dopo il suo tanto acclamato film L’immensità della notte, con quello che si preannuncia un’altra sua grande pellicola crime thriller: The Rivals of Amziah King. All’interno del film è già stato annunciato che vedremo come protagonista l’attore Matthew McConaughey, assente dalle scene dal 2019: infatti il suo ultimo film fu The Gentlemen di Guy Ritchie e Between Two Ferns di Scott Aukerman. Il film verrà presentato al prossimo Marché du Film di Cannes, in concomitanza con il noto Festival.

Al momento purtroppo dell’opera seconda del regista Andrew Patterson non sappiamo ancora nulla di concreto, poiché il film deve ancora andare in produzione: trama e data di uscita sono ancora un mistero. Ecco cosa sappiamo.

The Rivals of Amziah King. Il nuovo film di Andrew Patterson

Descritto come un crime Thriller, al momento del progetto della seconda pellicola del regista Andrew Patterson non abbiamo molti dettagli, tanto che anche la trama è avvolta nel mistero.

Quello di cui siamo a conoscenza è che il film sarà ambientato nelle aree remote dello stato dell’Oklahoma e riporterà Matthew McConaughey in un’atmosfera cupa e desolata propria dell’America rurale. Un paesaggio famigliare per l’attore statunitense poiché già affrontato all’interno di True Detective, serie tv Sky nella quale l’attore ha preso parte per ben 8 episodi. Il progetto del film verrà prodotto insieme a Heyday Films e si unisce ad un lungo elenco di titoli previsti nel mercato cinematografico per quella stagione, ovvero la prossima dal Festival di Cannes in poi.

Quest’elenco comprenderà anche la commedia The Invite con gli attori Paul Rudd, Amy Adams e Tessa Tompson, e la biopic Voyagers di Sebastiàn Lelio, oltre ad un altro thriller film The Cooler con Dave Bautista.

Grande scommessa per questo film del regista, il quale, dopo il debutto dietro la cinepresa con L’immensità della notte, sci-fi di casa Amazon Prime Video,per la sua seconda opera è riuscito ad accaparrarsi un attore difficilissimo da ingaggiare per la sua bravura e la sua richiesta nell’industria Hollywoodiana: il premio oscar, Matthew McConaughey, riportato sulle scene proprio con The Rivals ofAmziah King.

L’attore comunque oltre ad essere atteso sulle scene con il film di Patterson, tornerà poi anche a collaborare con l’amico e collega Woody Harrelson in Brother from another Mother, una serie commedy Apple TV+ che racconta di due attori, che vanno a vivere nello stesso ranch in Texas insieme alle rispettive famiglie.