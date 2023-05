Chiara Ferragni al matrimonio della sorella Francesca: quale abito indosserà?

Il 9 settembre Francesca Ferragni si sposa e ha nominato Chiara come sua damigella: che cosa indosserà l’influencer più importante d’Italia? Ecco la prova degli abiti.

Chiara Ferragni ha un matrimonio in vista nei suoi prossimi piani: il 9 settembre 2023 la sorella maggiore Francesca si sposerà con il compagno storico, Riccardo Nicoletti. I due sono fidanzati da diversi anni e hanno da poco anche avuto un bambino, Edoardo, che festeggerà il primo compleanno tra circa due mesi.

La coppia ha deciso di convolare a nozze ufficialmente e perciò sta ultimando i preparativi. La futura sposa come sue damigelle ha scelto alcune amiche e, ovviamente, anche le due sorelline minori, Chiara e Valentina Ferragni. Durante questi mesi bisogna preparare tutto e quindi è importante che non solo la sposa, ma anche le sue damigelle abbiano l’abito giusto. Per questo, le ragazze stanno partecipando a diverse prove.

La mattina del 10 maggio Francesca Ferragni ha accompagnato le sorelle e le altre damigelle in uno degli atelier dedicati agli abiti da matrimonio più esclusivo di Milano. Qui le ragazze compreranno i loro vestiti, che dovranno essere molto simili o addirittura identici. La futura sposa ha voluto ricordare questo giorno importante postando alcune foto su Instagram.

Chiara Ferragni, la prova abiti per le nozze della sorella Francesca

Certamente, ancora tutti ricordano il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, che si è svolto ormai diversi anni fa. Fu uno degli eventi italiani più importanti dell’anno, che ha ufficialmente consacrato i Ferragnez. Come immaginato, fu molto pomposo, ma anche elegante e non pacchiano.

Per il momento, non si sa se anche la sorella maggiore Francesca organizzerà un ricevimento di questo tipo e ovviamente non si sa neanche quale abito indosserà. Tuttavia, in questi giorni si sta occupando di scegliere i vestiti anche per le sue damigelle e perciò si sono recate tutte, insieme anche alla mamma Marina Di Guardo all’atelier Emé, uno degli più apprezzati di Milano.

Francesca Ferragni ha pubblicato diverse foto su Instagram, che hanno in pochi secondi ottenuto migliaia di like e commenti. Come ci si aspettava, non ha svelato che cosa lei e le amiche indosseranno il giorno del matrimonio, ma si sono mostrate solo in vestaglia. Francesca Ferragni non lavora nel mondo della moda e dello spettacolo come le sorelle minori, bensì è una dentista, come il padre. Conduce uno stile di vita più riservato, quindi possiamo immaginare che la sua festa sarà più discreta di quella di Chiara? Staremo a vedere.