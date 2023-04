Valentina Ferragni nasconde qualcosa: cosa ha fatto e perché?

La Ferragni lancia un messaggio misterioso su Instagram che accenna ad un viaggio, che la mostra felice e acqua e sapone. Verso un nuovo amore?

Non della regina dei social, Chiara, ma della sorella minore Valentina, altrettanto conosciuta e seguita su Instagram con circa 4 milioni di follower.

Valentina Ferragni mantiene alto il cognome di famiglia portato alla luce della ribalta da sua sorella Chiara, per via delle sue indiscusse capacità imprenditoriali, mostrate in particolare nella gestione dei new media e nella capacità di veicolare l’attenzione pubblica su di sé in maniera strategica e soprattutto molto remunerativa.

La Ferragni Junior segue le orme della sorella e, tirando le somme della sua attuale esperienza professionale, possiamo definirla una influencer e designer di gioielli, nonché modella e presenza attiva e richiestissima nel campo della moda.

Valentina ha 28 anni e vanta ad oggi importanti collaborazioni con alcuni brand noti del fashion system, come Levi’s, Pomellato, Guess, Peppe Chocolate e molti altri. Ha una linea di costumi (Milano Marittima) ed è fondatrice e produttrice del Valentina Ferragni Studio, il marchio dedicato alla produzione di gioielli, soprattutto orecchini, a filiera interamente made in Italy.

Il messaggio criptico

Nelle ultime ore ha lanciato sul suo Instagram un messaggio alquanto criptico che sarebbe risultato di ostica decodifica da parte dei suoi follower.

“Senza trucco e felice”, avrebbe postato la ragazza aggiungendo un emoticon con un aereo e in molti fan hanno commentato che si stesse recando in Messico, verso la sua nuova fiamma. Altri invece hanno optato per un viaggio di lavoro, in linea con i successi ottenuti con la sua linea di gioielli.

Amore o lavoro?

Il volo preso era diretto a Los Angeles, ma non è certa ancora la motivazione del viaggio, perché Valentina non accenna a dare spiegazioni.

Quel “felice e senza trucco” sembra però uno schiaffo verso tutti gli haters che in passato l’anno resa bersaglio di un accanito body shaming, accusandola di non essere abbastanza in forma per sponsorizzare prodotti di moda. Alla faccia della bruciante invidia di molti commentatori da tastiera, le Ferragni continuano a volare alto.