Amici: la cotta segreta di Samuele Segreto

Samuele Segreto e le sue “cotte impossibili”. Ad Amici, il ballerino/attore ha perso la testa più di un paio di volte

Ballerino talentuoso, in grado di cimentarsi in stili diversi, uscito dalla scuola di Amici nelle prime puntate del serale nonostante il pubblico lo avesse dato come finalista.

Samuele Segreto, Samu per i fan di Amici, è un artista completo. Ha iniziato giovanissimo ad esibirsi come ballerino, per poi proseguire nello studio della danza, in particolare del suo stile hip hop fino ad atterrare tra i banchi di Amici nell’edizione di quest’anno.

Dopo qualche tempo, nel corso della trasmissione, si è scoperto che il ballerino era anche stato scelto da Beppe Fiorello per il suo primo film da regista Stranizza d’amuri, tra l’altro come protagonista. Soltanto una volta uscito dal talent show si è goduto il meritato successo, sia nelle sale per l’interpretazione nel film, sia come grandissimo performer ad Amici.

Non è di certo passato inosservato quindi, tanto da meritarsi all’interno della scuola una borsa di studio di un anno alla Ailey School di New York per l’anno accademico 2023/2024, fondata dal coreografo Alvin Ailey che ha formato ballerini del Cirque du Soleil, di Martha Graham dance company e tantissimi artisti internazionali.

Non solo Amici

Il ballerino durante la sua partecipazione al programma non ha nascosto una cotta per la ballerina professionista Elena D’Amario e Maria De Filippi non ha perso l’occasione di stuzzicarlo anche nel corso di qualche pomeridiano. Chiaramente si è trattato di una cotta adolescenziale, una di quelle sbandate non corrisposte e che Maria stessa ha definito “amori impossibili”.

Non solo Elena, ma anche Angelina Mango, anche lei fidanzata e quindi altra porta in faccia per il giovane Samu, che in maniera molto garbata e romantica ha fatto intendere che per lei il suo cuore stesse battendo ad un ritmo più accelerato.

Cuori e like anche per Maddalena

Ora spunta anche un apprezzamento per la sua amica e compagna di scuola, Maddalena Svevi, ballerina uscita dal serale di Amici in semifinale. Occhi azzurri da gatta e viso bellissimo, non manca certo di farsi notare per il suo aspetto estetico cui aggiunge anche un indiscusso talento.

Con lei sembra che Samu abbia avuto solo un rapporto di amicizia, anche perché i due si conoscevano da prima di entrare nel programma, ma di recente il ballerino ha commentato la Svevi con cuori e frasi che lasciavano intendere un interesse. Sarà fortunato stavolta?