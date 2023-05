Isola dei famosi, concorrente smaschera il teatrino: “Per me finisce qui” | Stavolta salta il banco

L’Isola dei Famosi prosegue tra colpi di scena, polemiche e ribellioni dei concorrenti. Stavolta però lo scoop è pazzesco

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi è stata davvero un concentrato di fulmini e saette. Come sempre tra i protagonisti spicca Alessandro Cecchi Paone che, con la sua lingua biforcuta, ha avuto a che ridire con la conduttrice Ilary Blasi e gli autori.

Il nocciolo della questione è la scelta di far gareggiare Alessandro da solo senza il compagno Simone Antolini ritirato provvisoriamente in infermeria per via di un malore che lo ha colto nel corso delle puntate. Cecchi Paone si sarebbe rifiutato di proseguire lo show senza di lui ed ha sottolineato alla conduttrice di aver firmato un contratto in cui ribadiva la partecipazione come coppia e non come singolo.

L’uscita non deve essere piaciuta alla Blasi che ha ribattuto piccata: “Verificheremo con i legali”. Non contento, Alessandro si è poi attaccato come di consueto con un’altra concorrente del reality con la quale praticamente dall’inizio dello show non corre buon sangue.

Tirando le somme, la puntata ha visto l’eliminazione di Christopher. I telespettatori hanno deciso che ad abbandonare Playa Tosta è il modello nel confronto con Lo Cicero. Salva anche Cristina Scuccia, che nonostante le difficoltà, avrà ancora del tempo per farsi conoscere al grande pubblico.

La rivelazione schock

Una showgirl presente sull’Isola, sotto sollecitazione di uno degli opinionisti che l’ha additata di essere troppo rancorosa, si è sbottonata sul programma facendo intendere che alcuni atteggiamenti dei concorrenti siano “pilotati”.

Chiaramente la confessione ha lasciato di stucco tutti gli spettatori e il pubblico presente in studio, nonché tutto il cast del reality.

Nathalie Caldonazzo e l’uscita “infelice”

Dopo aver discusso a destra e a manca, con Cecchi Paone e l’ex-rugbista Andrea Lo Cicero, Nathalie è stata accusata da Vladimir Luxuria di essere troppo rancorosa.

La Caldonazzo, visibilmente provata e dimagrita dopo sole poche settimane di Isola, si lascia andare: “Sono gli autori che me lo chiedono e mi incalzano. Quando vai a fare i confessionali… Fammi parlare. Mai avrei voluto parlare di loro. Basta, per me finisce qui. Ma se ogni due per tre me lo chiedono, io rispondo”. E quindi sembrerebbe che il mood del programma sia guidato chiaramente dagli addetti ai lavori che tendono a sollecitare polemiche e scontri tra i concorrenti. Ma questa non è poi una grande novità e si sa che per gli ascolti si fa di questo e ben altro…