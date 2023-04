Fedez riceve un altro tapiro d’oro: “La coerenza non è una mia virtù” | Ecco perché

Fedez ha ricevuto un altro Tapiro d’Oro dall’inviato di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli e ha spiegato di quella vacanza a Dubai. Ecco cosa è successo.

Influencer e Rapper italiano, Fedez insieme alla sua famiglia social rappresentano in qualche modo una di quelle puntate alla Black Mirror, in cui alla fine la corsa all’oro non si è mai fermata: d’altronde loro fanno il loro lavoro che è quello di erigersi a sponsor viventi di qualsiasi cosa stia pagando al momento, e noi facciamo il nostro, solo che lui e la sua famiglia sono molto più soggetti a critiche di altri personaggi famosi perché il loro principale mezzo di guadagno è proprio la visibilità 24h.

Questa volta però anche i seguitissimi del rapper hanno avuto da lamentarsi a causa di quella vacanza recente a Dubai che lui e sua moglie Chiara Ferragni si sono concessi.

Certo una vacanza è dovuta a tutti ma un’altra meta magari sarebbe stata più oppurtuna visto e considerando che mesi prima, durante i mondiali di calcio svolti proprio in quella città, i due erano stati a ragione molto polemici contro la FIFA e il posto scelto per celebrare lo sport e le diversità, che sicuramente con il regime degli Emirati Arabi non ha niente a che vedere.

Il tapiro di Fedez

Detto ciò, Valerio Staffelli si è trovato costretto a consegnare l’ennesimo Tapiro D’oro per Fedez, il suo ottavo proprio a causa di questa recente vacanza a Dubai con Chiara Ferragni e i suoi due bambini.

Il rapper in quest’occasione ha parlato con grande franchezza smentendo anche le voci che dopo Sanremo circolavano che tra i due fosse in corso una crisi.

Proprio Staffelli al Rapper ha chiesto: “Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato dopo averla definita una ‘Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto’? Voleva farsi perdonare per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo? “. Domanda a cui Fedez risponde, franco: “Ho molto da farmi perdonare. A tutti voi vorrei ricordare la complessità di vivere in un matrimonio dove tua moglie vuole andare in un posto…però no dai, non è semplicemente quello. I migliori amici di mio figlio volevano andare lì e anche dei nostri amici che non vedevamo da tempo vivono lì… Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù”.

E aggiunge poi: “Uno puà spendere i propri soldi come vuole. Con Luis non abbiamo litigato, a causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico mi aiuta a parlare con le persone”.