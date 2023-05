Gli anelli del potere 2, anticipazioni su Galadriel

La seconda stagione di Gli anelli del potere uscirà presto: sapevate che Galadriel acquisirà un altro potere incredibile? Ecco le rivelazioni dell’attrice Morfydd Clark.

La saga de Il signore degli anelli è recentemente tornata in auge grazie alla serie spin off Gli anelli del potere, che si focalizza sui fatti avvenuti diversi anni prima dell’inizio della storia originale. La serie, disponibile su Prime Video, ha riscosso subito un buon successo e i fan si sono detti molto soddisfatti della trama e dei personaggi.

Uno dei personaggi più amati è la nobile elfa Galadriel, che nella serie è interpretata da Morfydd Clark. Qui la bella elfa ha lo scopo di aiutare Halbrand (Charlie Vickers) – ovvero Sauron, il futuro antagonista del romanzo principale – a forgiare i tre anelli del regno degli Elfi, insieme a Celebrimbor, interpretato da Charles Edwards.

Solo pochi giorni fa, il cast è apparso a Los Angeles, all’evento For Your Consideration, condotto e moderato da Felicia Day. Insieme all’attrice, erano presenti anche i suoi colleghi della serie Ismael Cruz Córdova, Benjamin Walker, Sophia Nomvete, Owain Arthur e Peter Mullan. Qui Morfydd Clark ne ha approfittato per parlare della seconda stagione in arrivo, rivelando alcune anticipazioni sul suo personaggio.

Gli anelli del potere 2, la rivelazione di Morfydd Clark

Durante il For Your Consideration, Morfydd Clark ha parlato della seconda stagione de Gli anelli del potere e sugli sviluppi che avrà il suo personaggio di Galadriel. La prima stagione si era conclusa con con l’elfa che scopriva la vera identità di Sauron e l’attrice ha spiegato che nei nuovi episodi indosserà ben tre anelli e acquisirà dei nuovi poteri.

La bellissima Morfydd Clark ha rivelato che nella nuova stagione verranno forgiati degli altri anelli, ma non ha specificato se saranno per i Nani, gli Uomini o qualcosa di cui ancora lo spettatore non ha sentito parlare. Ma quando uscirà la serie?

Dopo il finale super cliff-hanger della prima stagione, la seconda è andata in produzione direttamente dopo gli ottimi ascolti registrati, che l’hanno consacrata come la più vista di sempre su Prime Video. Come riportato da Collider, sembrerebbe che al momento mancherebbero ancora circa tre settimane da girare. Gli anelli del potere 2 sarebbe prevista per l’inizio del 2024, ma dopo lo sciopero degli sceneggiatori che ha colpito tutta Hollywood, le cose potrebbero cambiare e subire dei ritardi.