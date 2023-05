Gli anelli del potere: che fine farà la stagione 2 con lo sciopero degli sceneggiatori?

Le riprese per la seconda stagione della serie tv Gli Anelli del Potere termineranno durante lo sciopero degli scrittori. Quando uscirà la serie su Amazon Prime Video?

Mentre apparentemente innumerevoli altri spettacoli interrompono la produzione durante l’attuale sciopero degli scrittori, è stato riportato da Variety che Lord Of The Rings: Rings of Power di Amazon Prime Video rimarrà in produzione, con 19 giorni di riprese rimanenti.

I produttori esecutivi dello show, J.D. Payne e Patrick McKay, tuttavia, non saranno presenti sul set. I produttori non continueranno a lavorare alla prossima stagione a causa delle regole dello sciopero della Writers Guild of America, che impediscono agli sceneggiatori-produttori di prendere parte a ruoli basati sulla scrittura per tutta la durata dello sciopero.

I produttori e i registi che non scriveranno invece dirigeranno lo spettacolo per la restante durata delle riprese, responsabili di eventuali decisioni creative prese sul set in assenza degli showrunner.

La decisione della produzione

Lo show prende la decisione non invidiabile di andare avanti con il lavoro sulla sua seconda stagione poiché la WGA ha deciso questa settimana di scioperare in seguito al fallimento dell’Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi di rinegoziare molte delle modifiche proposte dalla WGA.

Tali proposte includevano una retribuzione e un’assicurazione più eque, nonché la protezione degli scrittori dall’uso di strumenti di intelligenza artificiale, al fine di garantire stabilità nella professione.

La decisione della serie tv, Gli Anelli del Potere, di continuare le riprese fa seguito a recenti notizie secondo cui anche la stagione 2 della serie prequel de Il Trono di Spade della HBO, House of the Dragon, continuerebbe a girare, con entrambe le produzioni attualmente in corso nel Regno Unito.

La WGA ha già scioperato nel 2007 per una durata di 100 giorni, concludendosi nel 2008, durante il quale molti spettacoli e film hanno dovuto affrontare decisioni simili sull’opportunità di ritardare o annullare le produzioni o continuare ad andare avanti a prescindere. Un notevole esempio di uno spettacolo che ha preso la decisione di continuarele riprese nonostante tutto, è l’ex show di supereroi Heroes, che con la sua prima stagione ha ottenuto ampi consensi dalla critica.

Tuttavia, poiché la stagione 2 è stata rilasciata a seguito di una produzione colpita da uno sciopero, composta da 11 episodi, 13 in meno rispetto al suo predecessore, la stagione ha visto un netto calo della qualità e delle valutazioni: i fan de Gli Anelli del Potere e House of the Dragon probabilmente lo saranno sperando che queste due serie tv non condividano un destino simile.