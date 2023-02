Il Signore degli Anelli: siglato l’accordo per nuovi film

La saga de Il Signore degli Anelli verrà molto presto arricchita da nuovi film.

I fan della celebre trilogia potranno ammirare al cinema altre pellicole ispirate alle opere di Tolkien.

Una delle trilogie più belle e importanti della storia del cinema da una delle opere letterarie più significative del XX secolo. Questo e tanto altro è Il Signore degli Anelli, che con la saga di Peter Jackson uscita nei cinema a cavallo tra il 2001 e il 2003 ha innalzato il fantasy cinematografico a livelli probabilmente mai più raggiunti dopo di esso.

Come toccato ormai a tantissimi altri prodotti nel corso degli anni, anche quelli ispirati alle opere del maestro Tolkien sulla Terra di Mezzo sono destinati ad un ampliamento e ad arricchirsi di nuove uscite.

Il Signore degli Anelli: accordo raggiunto per i nuovi film

I numerosissimi fan de Il Signore degli Anelli potranno presto ammirare al cinema nuovi film sul magico mondo di hobbit, nani, elfi e uomini. La New Line Cinema e la Warner Bros Pictures hanno infatti raggiunto un accordo con la Middle Earth Enterprises per lo sviluppo di nuove pellicole.

La Middle Earth Enterprises detiene infatti la proprietà intellettuale di diritti legati non solo a Il Signore degli Anelli e a Lo Hobbit ma anche a tante altre opere della Tolkien Estate per la produzione generale di film, videogiochi, giochi da tavolo o di qualsiasi altro tipo di prodotto sul mondo della Terra di Mezzo.

Il precedente contratto tra la Warner Bros e la Middle Earth scadeva alla fine di questo 2023. David Zaslav, presidente e amministratore delegato della Warner Bros Discovery, ha annunciato il raggiungimento di un rinnovo di tale contratto per lo sviluppo di nuovi progetti. Tra questi, ce n’è tra l’altro uno già in lavorazione: si tratta del film d’animazione The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, che uscirà il 12 aprile del 2024.

Le dichiarazioni di Peter Jackson e della Warner Bros

Al momento, ancora nessun regista o sceneggiatore si ritrova collegato a questi nuovi ambiziosi progetti. La notizia non ha però potuto lasciare indifferenti, oltre a Peter Jackson, nemmeno Philippa Boyens e Fran Walsh, ovvero gli sceneggiatori delle due trilogie de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit.

Questa la loro dichiarazione congiunta a Variety: “Non vediamo l’ora di scoprire la visione futura in merito al franchise“.

Grande entusiasmo, ovviamente, anche da parte della Warner Bros., che si è espressa così tramite il presidente Michael De Luca e la produttrice Pam Abdy: “Vent’anni fa, la New Line ha fatto un atto di fede senza precedenti per portare le incredibili storie e i personaggi de Il Signore degli Anelli sul grande schermo. Il risultato è stata una grande saga cinematografica che è stata amata da generazioni di fan. Ma per quanto queste due trilogie siano state ricchissime di dettagli, il vasto universo sognato da Tolkien rimane ampiamente inesplorato sul grande schermo. L’opportunità di invitare i fan a scavare più in profondità in questo mondo è un onore, siamo entusiasti di lavorare con Middle Earth Enterprises a questa avventura“.

L’eredità de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, in grado di vincere in totale 17 Premi Oscar su 30 candidature (11 statuette ottenute solo da Il Ritorno del Re), è pesantissima. Considerata da più parti come la più grande trilogia della storia del cinema, la saga è stata seguita prima dalla trilogia de Lo Hobbit e poi dalla discussa serie Gli anelli del potere distribuita da Amazon Prime Video. Due prodotti, soprattutto l’ultimo, ben lontani a livello qualitativo dai fasti dei film con Elijah Wood e Viggo Mortensen.

Le aspettative da parte di tutti i fan per questi nuovi film saranno però inevitabilmente altissime.