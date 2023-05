La Sirenetta: ecco la prima clip di “Baciala” rilasciata agli MTV Movie & Tv Awards 2023

Rilasciata la prima clip ufficiale della canzone, Baciala, del live-action Disney, La Sirenetta, direttamente alla premier degli MTV Movie & Tv Awards 2023 e non mancano le prime polemiche.

Manca poco e finalmente il nuovo live-action della Disney, La Sirenetta, uscirà al cinema, deliziandoci con la stupenda voce della protagonista. Per stuzzicare ancora di più la suspence dei fans, è stata rilasciato la prima clip ufficiale, del brano Baciala, direttamente agli MTV Movie & Tv Awards 2023. A dispetto dei pronostici, questo brano ha già fatto esplodere delle polemiche dai “fans disneyani”.

I live-action dei film che si basano sulle storie cardine del mondo Disney aleggiano con una forte pressione, in quanto gli amanti dei cartoni animati, soprattutto questi che sono i primi, quelli realizzati ancora a carta e matita e non con le tecniche computerizzate di oggi, sono sempre stati molto amati. Per questo è difficile regalare quella magia provata con i cartoni, anche con i film, pur rimanendo fedeli alla trama. Le riproduzioni dei grandi classici a film usciti finora, hanno ottenuto risultati altalenanti, in quanto alcuni hanno fatto “il botto” al botteghino e altri sono stati accolti tiepidamente. Dove sarà inserita La Sirenetta?

Le prime reazioni al film La Sirenetta

La Sirenetta sarà il nuovo live-action della Disney, il quale cercherà di riportare sul grande schermo in veste da “umana” la protagonista a cartone da cui trae ispirazione il film. Come saprete, potrete vedere la storia di Ariel al cinema a partire dal 24 maggio 2023. Tra i nomi principali del cast emergono dalle profondità del mare sicuramente Halle Bailey, Javier Bardem, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy e altri ancora.

Qualche ora fa, il film La Sirenetta è stato proiettato in anteprima a Los Angeles, scatenando le reazioni della stampa americana. Da quello che abbiamo letto sono tutti d’accordo sulla bravura e la bellissima voce della Bailey, dopo i pareri sono discordanti in quanto c’è chi sostiene che al film manca la magia del cartone, chi ne è rimasto assolutamente entusiasta, chi sostiene che la storia è bella ma i protagonisti sono “piatti”, insomma se volete darci retta lasciate perdere queste recensioni. Andate al cinema e fatevi una vostra opinione, guardando di persona il nuovo live-action Disney, La Sirenetta.

A first look at “Kiss the Girl” from #TheLittleMermaid starring Halle Bailey and Jonah Hauer-King.

pic.twitter.com/1pRR160It6 — Film Updates (@FilmUpdates) May 8, 2023

La nuova clip che piace ma non troppo

Il 24 maggio 2023 uscirà al cinema il nuovo e tanto atteso live-action della Disney, La Sirenetta di Rob Marshall. In attesa di vederlo al cinema è stata rilasciata la prima clip della canzone, Baciala, in cui gli amici animali di Ariel cercano di convincere a ritmo di musica, il Principe Eric a baciare la ragazza, privata della voce dalla strega Ursula. Questo motivetto è stato presentato alla premiere degli MTV Movie & Tv Awards 2023 e se in molti l’hanno gradito, ad altri non è piaciuto per niente.

Il problema principale è che Rob Marshall insieme al responsabile della colonna sonora, Alan Menken, hanno riadattato la canzone ai giorni d’oggi, cambiando quindi le parole e rendendole più moderne. Questa idea non è piaciuta un granché ai fan che hanno guardato la clip e voi cosa ne pensate?