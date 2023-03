Vertigo: Robert Downey Jr. nel cast del remake

La star del Marvel Cinematic Universe nel cast del remake del capolavoro di Hitchcock del 1958.

Robert Downey Jr. potrebbe far parte del cast del remake di Vertigo, opera di Hithcock arrivata in Italia con il titolo di La donna che visse due volte.

Uno dei più grandi film della storia del cinema farà presto il suo ritorno nelle sale cinematografiche in una nuovissima versione. La Paramount Pictures ha deciso infatti di produrre un remake di Vertigo, immortale capolavoro del maestro Alfred Hitchcock meglio noto in Italia con il titolo di La donna che visse due volte.

Il progetto della Paramount Pictures

La Paramount Pictures ha annunciato di aver acquisito i diritti per l’adattamento cinematografico di Vertigo di Hitchcock allo scopo di produrre un proprio remake in collaborazione non solo con la Davis Entertainment ma anche con la Team Downey, ovvero la casa di produzione cinematografica fondata nel 2010 da Robert Downey Jr. e dalla moglie di quest’ultimo Susan.

Come riportato da Variety, la sceneggiatura della pellicola verrà curata da Steven Knight, sceneggiatore e regista britannico noto non solo per la direzione di Locke del 2013 e di Serenity – L’isola dell’inganno del 2019 ma anche e soprattutto per la creazione della serie di successo Peaky Blinders con Cillian Murphy nei panni del protagonista.

Robert Downey Jr. nel cast di Vertigo

La collaborazione tra la Paramount Pictures e la Team Downey potrebbe costituire un indizio più che significativo per quanto riguarda la scelta dell’attore protagonista del remake di Vertigo. La parte che nell’originale di Hitchcock era toccata a James Stewart potrebbe infatti spettare proprio a Robert Downey Jr.

Dopo una lunghissima esperienza con film di vario genere e una candidatura come migliore attore protagonista ai Premi Oscar del 1993 per Charlot, l’attore statunitense è diventato celebre a livello mondiale grazie al suo iconico Iron Man, ruolo interpretato per la prima volta nell’omonimo film del 2008 passato alla storia per essere stato il primo in assoluto del Marvel Cinematic Universe.

Oltre che in tutti gli altri film dell’MCU, da Iron Man 2 e 3 fino ad arrivare ai film sugli Avengers e all’ultimo capitolo Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. è riuscito a ricoprire ruoli importanti anche in altri film, riuscendo anche a guadagnarsi un’altra candidatura come migliore attore non protagonista agli Oscar del 2009 per Tropic Thunder e dando il volto anche allo Sherlock Holmes diretto da Guy Ritchie.

Ultimo, per ora, importante lavoro è infine quello riguardante Oppenheimer, nuova opera di Christopher Nolan che arriverà nei cinema il prossimo 20 luglio.

Il capolavoro di Hithcock

Uscito nel 1958 e con protagonisti James Stewart e Kim Novak, Vertigo di Alfred Hitchcock è un film rimasto impresso in maniera indelebile nella storia del cinema. Tratta dall’omonimo romanzo di Thomas Narcejac e di Pierre Boileau del 1954, la pellicola ottenne due candidature ai Premi Oscar del 1959 per essere poi inserita nel 1989 tra i film conservati nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. In più, il sondaggio del 2012 di Sight and Sound del British Film Institute decretò Vertigo come il miglior film della storia del cinema sopra Quarto Potere di Orson Welles.