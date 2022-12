Oppenheimer, il trailer del nuovo film con Matt Damon e Cillian Murphy

Tra pochi mesi Matt Damon e Cillian Murphy torneranno al cinema con Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan sulla vita del fisico Robert Oppenheimer.

Da poche ore la Universal Pictures ha rilasciato il trailer del nuovissimo film Oppenheimer, che uscirà al cinema il 21 giugno 2023. La pellicola sarà diretta da Christopher Nolan e vedrà un cast eccezionale: Cillian Murphy interpreterà lo scienziato e insieme a lui ci saranno anche Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt e Florence Pugh.

Il film sarà una biografia e racconterà la vita di Robert Oppenheimer, parlando delle sue scoperte scientifiche e sul dibattito etico che ha circondato la sua più grande invenzione. Oppenheimer, infatti, è passato alla storia come l’inventore della bomba atomica (aiutato dalle ricerche di Albert Einstein), nonché per essere stato uno dei personaggi ai vertici del Progetto Manhattan.

Cillian Murphy interpreterà questo difficile ruolo. Per l’attore non è la prima volta che collabora con Chistopher Nolan. I due, infatti, hanno collaborato precedentemente a Inception, Batman Begins, Il cavaliere oscuro e il suo seguito e Dunkirk. La loro ultima collaborazione riguarda proprio Dunkirk e risale al 2017. I due sono molto uniti e amano lavorare insieme. In particolare l’attore ha pronunciato queste parole durante un’intervista a The Guardian: “Sono sempre pronto per Chris, qualunque sia la parte. Chris chiama e io arrivo“.

Oppenheimer, l’eccezionale cast del film di Christopher Nolan

Oppenheimer avrà un cast eccezionale, che comprende artisti importantissimi, tra i più richiesti di Hollywood. Oltre a Cillian Murphy, ci sarà anche Matt Damon nei panni di Leslie Groves Jr., Florence Pugh come Jean Tatlock, Robert Downey Jr. come Lewis Strauss ed Emily Blunt come Kitty Oppenheimer.

Completano il cast Gary Oldman e Rami Malek, mentre avranno ruoli minori Kenneth Branagh, Benny Safdie, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, Josh Peck, Jason Clarke, David Dastmalchian, Alex Wolff e James D’Arcy. In particolare, per Matt Damon e Florence Pugh il 2023 sarà un grande anno cinematografico: oltre a quest’opera, usciranno anche The Instigators e A Good Person. In The Instigators vedremo Matt Damon nei panni di un ladro in fuga e in A Good Person Florence Pugh come una donna in cerca di comprensione e perdono dopo la morte dell’amata.

Oppenheimer uscirà nelle sale il prossimo 21 giugno e si ispira al romanzo biografico Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. La tragedia e il trionfo di uno scienziato. L’opera è stata scritta da Kay Bird e Martin J. Sherwin, che ha vinto il Premio Pultizer nel 2006.