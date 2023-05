Carmen Russo, il terribile ricordo: “Ho avuto paura di morire”

La ballerina Carmen Russo ha condiviso un tremendo ricordo che ancora oggi la tormenta. Ha temuto la morte.

Pochi giorni fa Carmen Russo è stata ospite a Oggi è un altro giorno, dove ha raccontato un ricordo molto brutto che la perseguita da anni. Alla conduttrice Serena Bortone ha rivelato un aspetto della sua vita professionale che forse non tutti conoscono: il fatto risale al 2006, forse uno dei periodi più frenetici a livello lavorativo e televisivo della ballerina.

L’artista, infatti, in quegli anni partecipava a molti reality. Nel 2003 era stata concorrente dell’Isola dei famosi, dove si era classificata al quinto posto. L’edizione fu poi vinta da Walter Nudo, seguito da Giada De Blanck e Adriano Pappalardo. La ballerina, evidentemente, non era soddisfatta dopo questa avventura e ha deciso quindi di imbarcarsi nuovamente verso un’esperienza che si è presto rivelata molto più difficile e tragica.

Non tutti, infatti, ricordano che nel 2006 partecipò anche a Supervivientes, un programma spagnolo sul calco dell’Isola dei famosi. Qui la permanenza nello show fu tanto terribile quanto inaspettata. Già dopo la prima settimana, la conduttrice si ritrovò completamente sola, a sopportare un periodo di isolamento su un’isola deserta che durò circa due mesi. Qui una sera si accorse che delle persone estranee alla trasmissione erano arrivate sull’isola…

Carmen Russo, il brutto ricordo a Supervivientes

La prima settimana a Supervivientes, Carmen Russo finì in nomination e perse. Non abbandonò lo show, ma fu portata a “l’ultima spiaggia”, un’isola deserta nelle vicinanze di quella dove si svolgeva lo show dove visse in solitudine per circa settanta giorni. Imitando Tom Hanks in Cast Away, modellò una noce di cocco dandole le sembianze del marito Enzo Paolo Turchi.

La ballerina ha raccontato a Serena Bortone che, a parte la solitudine, la permanenza non fu così ostile. Tranne una notte, quando credette seriamente che delle persone sconosciute le avrebbero fatto del male. “C’era la troupe che arrivava la mattina e alle 18 se ne andava via. La notte ero sola, mangiavo quel poco di riso. Ho avuto anche paura di morire“.

“Un giorno sentivo dei rumori, ho visto delle persone avvicinarsi all’Isola. Allora ho preso il mio machete e sono andata nella foresta in alto. Se loro mi cercavano, sarebbero andati sicuramente nella capanna. Ho passato delle ore bruttissime. Ma sai cosa erano? Dei pescatori che tiravano le reti“. Per fortuna, non è successo niente di male e nel 2012 ha partecipato di nuovo all’Isola dei famosi, questa volta in coppia con il compagno.