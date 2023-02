Tom Hanks e quel cameo in Star Wars

Tom Hanks stava per prendere parte all’universo di Star Wars ma qualcosa è andato storto. Sarebbe potuta essere un’occasione d’oro per il franchise. Perché non è successo?

L’attore e produttore americano premio Oscar, Tom Hanks, vanta nella sua carriera numerosissimi film: da Salvate il soldato Ryan a Forrest Gump, Toy Story e molti altri ancora che grazie alla sua bravura li ha sempre portati al successo e al renderli iconici. In una recente intervista nel podcast di Josh Howowitz’s, Happy Sad Confused, l’attore ha rivelato che era a vicinissimo nel apparire in uno dei film del franchise di George Lucas, Star Wars.



Così come il nome di Tom Hanks è conosciutissimo attorno al globo e molto spesso sia associato all’idea di qualità, così il franchise della George Lucas Film ormai sia diventato ben più popolare di Apple: dopo la prima apparizione in sala nel 1977, ora la saga può vantare di aver ospitato nei suoi film ogni tipologia e generazione di attori e attrici.

Non Tom Hanks però che avrebbe sia voluto sia dovuto partecipare ad uno dei film del regista ma che inaspettatamente non è riuscito. Ecco perché.

Perché Tom Hanks non fa parte di Star Wars

Il film con il quale l’attore avrebbe dovuto collaborare era Solo: A Star Wars Story, il film che raccontava le origini di uno dei protagonisti della trilogia originale, Han Solo, uscito nelle sale nel 2018. L’attore ha spiegato che avrebbe dovuto interpretare uno stormtrooper.

Alla fine però dei conflitti di programmazione gli hanno impedito di apparire. Ecco qui la sua spiegazione data durante l’intervista: “L’avrei fatto, si. Non potevo farlo funzionare. Non potevo arrivare in tempo. Penso che se fai un sondaggio, tutti i tipi di personaggi famosi sono stati in un completo da stormtrooper. Penso che Daniel Craig ne sia un esempio. I dirigenti cinematoggrafici hanno dimostrato di esserne uno. Lo avrei fatto. Questa era una cosa su Star Wars, nel primi 45 secondi, non appena vedevi uno stroormptrooper, oltre ovviamente a Darth Vader, sapevi che sotto c’era qualcuno della troupe.”.

Nonostante quindi quasi nessuno avrebbe notato la presenza di Hanks, lui l’avrebbe fatto comunque se non fosse stato per un altro impegno, tanto era l’onore di far parte di un progetto come Star Wars che ha riunito intorno a se le generazioni più adulte e quelle nostrane al fascino dello spazio.