“Mi manca tutto”: lo sfogo di Predolin sull’Isola dei Famosi | Abbandono consapevole

Alla terza puntata, Marco Predolin abbandona L’Isola dei famosi per un malore. Velo di polemica da parte del concorrente.

Siamo appena alla terza puntata del reality, ma già due concorrenti hanno abbandonato L’Isola dei Famosi per problemi di salute. E’ toccato in principio alla modella Claudia Motta che, dopo un infortunio che l’ha costretta al trasferimento in infermeria, non ha potuto proseguire la sua esperienza nel programma su indicazione del medico, il quale non ha reputato le sue condizioni di salute opportune per continuare. Poco male. La Motta ha tanti obiettivi da raggiungere, in primis, la sua intenzione di diventare un magistrato.

Dopo di lei, è il turno di Marco Predolin che già nelle scorse puntate aveva mostrato alla produzione del reality una insofferenza incontenibile, dettata dalle disagiate condizioni di sopravvivenza. Ma si sa che chi parte per L’Isola dovrebbe aver ben chiaro che si troverà ad affrontare delle privazioni reali, nonostante si tratti di uno show. Forse l’ex conduttore si aspettava qualche contentino, almeno a livello di cibo, per tamponare i morsi della fame ed invece si è trovato di fronte ad un diario messogli a disposizione per stilare un elenco di ciò di cui sentiva maggiormente bisogno (o forse le sue memorie).

Predolin verso L’isola

La scelta autoriale non è piaciuta a Predolin che ha tuonato contro il programma. Dopo aver perso al televoto con Helena, era stato mandato all’isola di Sant’Elena per vivere la sua esperienza in solitaria. Inizialmente contento dell’opportunità, con lo scorrere delle giornate senza comfort si è ricreduto.

Le ultime lettere…di Marco Predolin

Predolin aveva criticato la produzione de L’Isola dei Famosi per avergli fatto recapitare un diario anziché del cibo: “I miei pensieri sono negativi – aveva polemizzato – Predolin – Ho voglia di mangiare e di dormire. […] Io sono qui senza cibo e lo spirito dell’isola cosa mi manda? Un diario! E io cosa dovrei farci? Come se uno va alla stazione centrale di Milano va da un barbone e gli regala un diario, questo te lo tira in testa. Le priorità qui sono altre. Sarà anche un reality, ma qui si parla di sopravvivenza. Mangiare è la priorità”.

E ancora: “Magari mandami un materassino, un cesto di frutta e verdura che ho vinto nella gara di lunedì. No, un diario! E io mi metto a fare Le mie Prigioni di Silvio Pellico. Mi manca tutto qui, invece mi fate scrivere un diario. Caro diario oggi ho le scatole girate perché non ho nulla. Che pensieri possono uscire ad un uomo privato di tutto. Sono pure solo qui sulla spiaggia. Ho solo i pellicani e le palme. Farò l’elenco dei pensieri e di quello che mi manca. Ma cosa volete che scriva? Ho voglia di mangiare e dormire bene, non in un posto scomodo. Vorrei bere acqua fresca e non calda”. A seguito di un malore, poi, le sue analisi del sangue hanno mostrato dei valori non compatibili con la prosecuzione e anche lui ha dovuto lasciare l’Isola. Alla fine, tanto…”ne resterà soltanto uno…” come diceva il temibile Victor Kruger in Highlander.