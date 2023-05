Guardiani della Galassia Vol. 3: le scene post-credit del film

La spiegazione delle scene post-credit presenti nell’ultimissimo film del Marvel Cinematic Universe.

L’analisi e la spiegazione delle scene post-credit del recentissimo Guardiani della Galassia Vol. 3 dell’MCU.

Finalmente è arrivato nei cinema uno dei film sicuramente più attesi di quest’ultimo periodo. Si sta parlando ovviamente di Guardiani della Galassia Vol. 3, terzo capitolo dedicato agli strampalati e simpatici supereroi della Marvel e trentaduesimo film in totale del Marvel Cinematic Universe. Come ogni film dell’MCU, anche questa pellicola è stata inevitabilmente caratterizzata dalle immancabili scene presenti dopo i titoli di coda.

Come molto spesso capita, anche l’ultimo film dedicato ai Guardiani e diretto ancora una volta da James Gunn vede la presenza di due diverse scene post-credit, una collocata a metà dei titoli di coda e un’altra ancora alla fine. Ecco di seguito la loro spiegazione e analisi.

Guardiani della Galassia Vol. 3: la prima scena post-credit

Come ormai noto già da prima dell’uscita del film, questo Guardiani della Galassia Vol. 3 segna la fine della classica e storica formazione dei Guardiani composta dai tanto amati Peter, Gamora, Drax, Rocket e Groot. Al riguardo risulta di considerevole importanza la prima delle due scene post-credit che appare su schermo a metà dei titoli di cosa.

Questa mostra per la precisione la nuova formazione dei Guardiani della Galassia: dei componenti originari restano Rocket e Groot, con i due affiancati da Cosmo, Kraglin, Phyla-Vell e, soprattutto, Adam Warlock. Per gran parte di questa pellicola, Warlock risulta essere l’antagonista, fino alla redenzione definitiva che arriva con il salvataggio da morte praticamente certa di Peter Quill. Esattamente come nei fumetti, questo personaggio finisce così con l’unirsi ai Guardiani.

Phyla-Vell è invece una delle ragazze messe in salvo dei Guardiani dalle grinfie dell’Alto Evoluzionario. Si tratta, per chi non lo sapesse, del quarto personaggio in assoluto a ricoprire il ruolo di Captain Marvel nei fumetti della Marvel e che nel corso della sua storia editoriale è arrivata ad assumere diverse identità tra cui anche quella di Quasar.

Difficile, se non impossibile, un ricongiungimento futuro con la squadra da parte dei vari Gamora, Drax, Nebula e Mantis: Gamora fa il suo ritorno tra i Ravagers mentre Mantis decide di separarsi dai Guardiani per poter andare alla ricerca della sua vera identità, con Drax e Nebula che decidono invece di stabilirsi a Ovunque.

La seconda scena post-credit del film

La seconda scena post-credit di Guardiani della Galassia Vol. 3 compare alla fine dei titoli di coda, e mostra invece importanti dettagli per quanto riguarda il prossimo futuro di Starlord/Peter Quill. Il personaggio interpretato da Chris Pratt si trova per la precisione sulla Terra in compagnia del nonno materno, e al termine della scena appare a schermo la scritta “Il leggendario Star-Lord ritornerà“.

Non si sa con certezza se ciò possa indicare un futuro ritorno nei Guardiani guidati ora da Rocket. Più probabile invece che il supereroe Marvel possa essere mostrato nelle vesti di protagonista di diverse avventure e peripezie non più nello spazio ma proprio sulla Terra. Non è da escludere che gli vengano magari dedicati all’interno del Marvel Cinematic Universe dei film interamente centrati su di lui, ma il personaggio potrebbe tra l’altro apparire anche in Avengers: The Kang Dinasty, film la cui uscita nei cinema è prevista per il 2025.