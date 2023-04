Guardiani della Galassia Vol. 3: la clip con Star-lord e Gamora

La nuova clip dall’atteso nuovo film del Marvel Cinematic Universe.

Svelata una nuova scena da Guardiani della Galassia Vol. 3 riguardante Starlord e Gamora. Ancora pochi giorni e sarà finalmente possibile ammirare in tutte le sale cinematografiche l’attesissimo Guardiani della Galassia Vol. 3, pellicola del Marvel Cinematic Universe dedicata al simpatico e strampalato gruppo di eroi composto da Peter Quill/Star-lord, Gamora, Drax, Groot e Rocket.

Guardiani della Galassia Vol. 3: l’addio di Gunn alla Marvel

Guardiani della Galassia Vol. 3, oltre che quella di Starlord e dei suoi fidati compagni, segnerà la fine anche dell’avventura di James Gunn alla Marvel dopo la direzione da parte da parte del regista dei primi due capitoli. La pellicola sarà il trentaduesimo film in totale del Marvel Cinematic Universe e rappresenterà inoltre il secondo film della cosiddetta Fase 5 della Marvel dedicata al Multiverso dopo Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Si è detto per l’appunto di James Gunn. Il regista il cui nome è strettamente legato a quello dei Guardiani è pronto ad abbandonare definitivamente i Marvel Studios dedicandosi in tutto e per tutto alla DC. Gunn è infatti diventato da un po’ di tempo co-presidente dei DC Studios, con il DC Extended Universe che si aspetta di poter trarre da ciò nuova linfa.

Le premesse, in tal senso, sono state ottime, con Gunn che si è infatti presentato alla DC con il film del 2021 Suicide Squad – Missione Suicida, una pellicola che ha riscosso enorme successo e che è stata ampiamente apprezzata anche dalla critica.

La clip di Guardiani della Galassia Vol. 3

Tornando però a Guardiani della Galassia Vol. 3, che arriverà nei cinema italiani il prossimo 3 maggio, è stata pubblicata una nuovissima clip relativa alla pellicola. Quest’ultima mostra Peter Quill, interpretato come sempre da Chris Pratt, intento a confessare a Gamora (Zoe Saldana) il desiderio di cercare di stabilire una connessione con lei dopo gli ultimi burrascosi avvenimenti.

Come visto in Avengers: Infinity War e in Avengers: Endgame, la Gamora conosciuta da Peter nella sua dimensione ha perso la vita venendo sostituita nella banda di Quill dalla Gamora di una dimensione temporale passata, che mostra di conseguenza totale indifferenza nei confronti di Starlord.

In pieno stile Guardiani della Galassia, la scena finisce però per assumere una sfumatura totalmente comica. Totalmente estranea a Peter Quill, questa Gamora dimostra addirittura di non conoscere ancora il suo nome chiamandolo erroneamente Quinn. Inoltre ad entrare in scena sono poi anche Mantis e Drax, che avvertono Quill del suo uso erroneo della loro tuta spaziale che ha permesso loro di ascoltare la sua intera conservazione con Gamora.

Ecco di seguito la clip da Guardiani della Galassia Vol. 3.

La trama del terzo capitolo sui Guardiani

Come si può intuire anche dalla clip, la trama di Guardiani della Galassia Vol. 3 si concentrerà molto anche sul dolore di Peter Quill per la perdita della sua Gamora avvenuta per mano di Thanos in Avengers: Infinity War. In più, tutti i Guardiani saranno impegnati in una complicata e pericolosa missione per salvare la vita di Rocket, messo in pericolo da alcune vicende riguardanti il suo passato.