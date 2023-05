Lo sciopero degli sceneggiatori e Jenna Ortega: cosa è successo?

Le affermazioni di Jenna Ortega di aver cambiato le sue battute in Mercoledì sono state prese in giro da coloro che partecipano allo sciopero in corso della Writer’s Guild of America. Ecco cosa è successo.



Quasi due mesi dopo aver rivelato il suo metodo come attrice, la star di Mercoledì Jenna Ortega, sembra essere stata presa in giro da coloro che hanno partecipato allo sciopero degli scrittori per i suoi commenti sul cambio di battute all’interno dello show. Dopo le negoziazioni fallite del loro contratto sindacale, la Writers Guild of America (WGA) ha recentemente scioperato. I membri WGA avevano precedentemente richiesto modifiche, vale a dire compensi per lo streaming, pacchetti di vantaggi e politiche di utilizzo dell’IA.

Quando Hollywood non è riuscita a soddisfare le loro richieste, gli scrittori hanno preso parte ai picchetti in uno sciopero che potrebbe durare fino a mesi. Durante una recente manifestazione, come notato da alcuni utenti su Twitter, gli scrittori che hanno partecipato allo sciopero sono stati visti alzare cartelli che prendevano di mira una varietà di celebrità e progetti, tra cui Jenna Ortega apparentemente presa in giro per la sua affermazione in cui ha detto aver apportato modifiche alle sue battute sul set .

Altri si sono affrettati a difendere la giovane stella, affermando che i vari pali e i segnali di picchetto dovevano essere da un punto di vista dell’umorismo, non di attacco, e che coloro che dicono il contrario stanno attaccando gli stessi scrittori in sciopero.

Cosa è successo a Jenna Ortega

Ortega, che interpreta il personaggio principale della serie tv di successo Mercoledì, ha fatto spesso riferimento al suo lavoro personale nel personaggio principale, omonimo della serie.

Uno di questi commenti ha visto Ortega rivelare che avrebbe apportato cambi di battuta sul set, a volte spontanei, durante le riprese. Secondo Ortega, alcuni degli sceneggiatori includevano battute troppo convenzionali per uno spettacolo per adolescenti che: “non avevano alcun senso per il suo personaggio“.

Mentre alcuni hanno preso questo come prova del profondo investimento di Ortega nel suo lavoro, altri hanno scoperto che sotto a questo apparentemente ingenuo atto, c’era una mancanza di rispetto che Ortega aveva nei confronti degli scrittori che hanno creato il suo ruolo in primo luogo. Ortega ha persino menzionato nella sua dichiarazione che: “è diventata persino poco professionale in un certo senso“, il che l’ha vista cambiare battuta senza informare il supervisore della sceneggiatura né il team di sceneggiatori.

Non importa quanto intrecciata nella psiche di Mercoledì si trovasse Ortega, i commenti sembravano avere un tono generale di condiscendenza nei confronti della stanza degli scrittori. Questo atteggiamento da Io so farlo meglio è apparentemente tornato a perseguitare Ortega durante lo sciopero WGA.

Sebbene i commenti risalgano a diversi mesi fa, il potenziale discorso degli scrittori indica che loro stessi non si sono dimenticati dell’incidente. Sulla scia delle trattative in corso, è scoraggiante che un attore di alto profilo come Ortega faccia commenti così apparentemente sconsiderati nei confronti degli scrittori. Ancora all’inizio degli scioperi, c’è tempo per la star di Mercoledì di iniziare a scusarsi.