Smile: ufficiale il sequel del film horror

Il film horror del 2022 avrà un suo sequel.

Il film horror Smile del 2022 avrà un proprio seguito. La conferma del sequel della pellicola diretta dal regista Parker Finn è arrivata in maniera ufficiale da parte degli studios della Paramount Pictures nel corso dell’ultimo CinemaCon. Il progetto in merito al proseguimento di un film che è riuscito a riscuotere un certo successo è dunque già stato avviato.

Ufficiale il sequel di Smile

Durante il CinemaCon la Paramount Pictures ha svelato alcuni dei propri progetti in programma. Tra questi c’è anche quello riguardante il sequel di Smile. Alla base della decisione di dare un seguito all’horror uscito nei cinema lo scorso settembre il grande successo riscosso da quest’ultimo, che partendo da un budget di produzione di circa 17 milioni di dollari è riuscito a incassarne ai botteghini più di 200.

Per il momento, nonostante il progetto sia praticamente già in lavorazione, non si sa ancora nulla ovviamente in merito alla trama e al possibile cast della pellicola.

Il film del 2022

Smile è un horror di tipo psicologico diretto da Parker Finn, con questa pellicola al suo debutto assoluto in veste di regista.

Protagonista della storia qui mostrata è una ragazza di nome Laura Weaver, rimasta traumatizzata in seguito a un terribile episodio e finita per questo in un ospedale psichiatrico: nello specifico, Laura ha assistito un giorno in prima persona al suicidio di un suo professore, un avvenimento a partire dal quale inizia ad essere tormentata da una sorta di entità soprannaturale che tramite sembianze di vario tipo si manifesta a lei di continuo sorridendole. A cercare di dare una mano alla ragazza è così la dottoressa Rose Cotter: la psichiatra non riesce però a salvare Laura, che si suicida davanti a lei tagliandosi la gola con un frammento di un vaso rotto. A questo punto anche Rose inizierà ad avere a che fare con questa malvagia entità, con quest’ultima che decide di indagare a fondo su altri misteriosi suicidi avvenuti con le stesse modalità per cercare di venire fuori da una situazione sempre più complicata.

A comporre il cast del film ci sono principalmente Sosie Bacon nei panni della dottoressa Rose Cotter e Caitlin Stasey in quelli di Laura Weaver. La Bacon era nota prima di questo film principalmente per aver recitato all’interno della serie Tredici, mentre la Stasey aveva già recitato nel film del 2014 I, Frankenstein e nella serie The Sleepover Club.