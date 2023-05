Denzel Washington contro la mafia italiana nel trailer di The Equalizer 3

L’attore Denzel Washington tornerà presto al cinema con The Equalizer 3, ecco il trailer del film.

Dopo cinque anni, The Equalizer torna al cinema con il terzo capitolo. La saga – che si ispira alla serie degli anni ’80 Un giustiziere a New York – è cominciata nel 2014 con Il vendicatore ed è poi continuata nel 2018 con Senza perdono. Il protagonista è sempre stato Denzel Washington, che tra poco tornerà a mostrare le sue skill di sicario nel prossimo film, che uscirà proprio nel 2023.

La saga racconta di Robert McCall, un marine e un ex agente della DIA ormai in pensione, che si ritrova a tornare in azione quando decide di aiutare una prostituta in fuga dalla mafia russa e scopre che dei poliziotti corrotti hanno ricevuto l’ordine di eliminarlo. L’ex agente dimostra subito di non aver dimenticato tutti gli insegnamenti ricevuti sul campo e inizia a farsi valere, trasportando lo spettatore in una saga d’azione e poliziesca ricca di dramma e colpi di scena.

Il terzo film, The Equalizer 3, questa volta è ambientato in Italia e torna a seguire le vicende del protagonista interpretato da Denzel Washington, che ancora una volta non può godersi la meritata pensione. Questa volta, come si può vedere dal trailer, entrerà in scena anche la mafia italiana.

The Equalizer 3, Denzel Washington sfida la mafia italiana

The Equalizer 3 è stato girato in gran parte a Napoli e già dal trailer si capisce che ci saranno numerose scene che riprenderanno la città e i suoi dintorni, tra cui la Costiera Amalfitana. Questa volta Robert McCall dovrà tornare a combattere quando alcuni mafiosi minacceranno lui e la sua nuova vita, nonché la nuova compagna. Qui il trailer.

Il trailer è stato rilasciato solo poche ore fa, ma ha già ricevuto un grandissimo consenso da parte del pubblico. I fan, in particolar modo, hanno espresso la propria gioia su Twitter nel rivedere insieme Denzel Washington e Dakota Fanning, che non lavoravano insieme da circa vent’anni. I due si erano conosciuti sul set di Il fuoco della vendetta (Man on Fire in originale) nel 2004, dove lui interpretava l’ex agente della CIA John Creasy e lei la piccola Lupita, bambina di nove anni che era stata rapita.

Già a giugno, Dakota Fanning aveva dichiarato su Instagram di essere molto felice di lavorare al progetto con degli attori così importanti. Il cast di Equalizer 3 comprende anche Sonia Ben Ammar, Remo Girone, Andrea Dodero, Eugenio Mastandrea e Andrea Scarduzio.