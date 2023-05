Chi segna vince, il trailer italiano del nuovo film con Michael Fassbender

L’attore Michael Fassbender tornerà finalmente al cinema con Chi segna vince, un film a tema sportivo dedicato al Samoa, la squadra di calcio considerata più debole di sempre.

Michael Fassbender si è lanciato in un progetto completamente nuovo: il film Next Goal Wins, tradotto come Chi segna vince e di cui è appena uscito il trailer in italiano. Si tratta della vera storia dell’allenatore Thomas Rongen, che fu chiamato ad allenare la squadra nazionale di calcio neozelandese delle Isole Samoa, considerata la più perdente di sempre.

Il film sarà una commedia e sarà diretto da Taika Waititi. Sarà ambientato nei primi anni Duemila, poco dopo una delle più grandi sconfitte della storia del calcio, che portò l’American Samoa a perdere contro l’Australia per 31 a 0 nel 2001! A questo punto venne scelto l’allenatore ed ex calciatore olandese Thomas Rongen per occuparsi della squadra, cercando di migliorare le sue prestazioni.

Michael Fassbender interpreterà proprio questo personaggio, che dimostrerà che con le competenze giuste e tanta pazienza è sempre possibile migliorare un risultato. Per l’attore questa è una bella occasione per tornare a recitare, dato che non appariva sulle scene dal 2019. In questi anni, infatti, si è occupato di un’altra sua grande passione: la guida delle auto sportive.

Chi segna vince si ispira all’omonimo documentario del 2014 di Mike Brett e Stev Jamison, sarà distribuito da Searchlight Pictures e uscirà nei cinema americani il 17 novembre 2023, mentre ancora non si conosce la data in Italia. Qui il trailer di Chi segna vince in italiano.

Il cast comprende tanti attori di talento, oltre a Michael Fassbender. Ci saranno anche Elizabeth Moss – nota principalmente per serie come Mad Men e Il racconto dell’ancella – e Will Arnett, che ha sostituito Armie Hammer dopo i numerosi problemi legali a cui è andato incontro, tra cui le accuse di cannibalismo. Kaimana invece sarà Jaiyah Saelua, primo calciatore non binario ad aver giocato alla qualificazione per la Coppa del Mondo in una squadra maschile. Seguono Uli Latukefu, Rhys Darby, Oscar Kightley, David Fane, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Rachel House, Angus Sampson, Frankie Adams, Beulah Koale, Sisa Grey, Russell Satele, Karim Benz, e Chris Alosio.

Oggi Michael Fassbender sembra essersi deciso a tornare nel mondo del cinema. Il suo prossimo progetto è Hope, thriller coreano diretto da Na Hong-Jin, in cui reciterà al fianco della moglie Alicia Vikander e Taylor Russell, nota per la sua performance in Bones and All.