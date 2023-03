Mafia Mamma: ecco il trailer della nuova commedia d’azione di Toni Collette

Una nuova commedia d’azione si aggiunge alla filmografia di Toni Collette, stiamo parlando di Mafia Mamma. Ecco il trailer appena rilasciato.

Un nuovo film esilarante, con una trama fresca e inedita, sta per uscire al cinema. Stiamo parlando di Mafia Mamma, la nuova commedia d’azione con Toni Collette come protagonista. Se in passato era terrorizzata in quanto mamma del bambino del Sesto Senso, qui sarà più aggressiva e intrepida che mai. Un grosso “macigno” le è stato lasciato in eredità, da quello che possiamo vedere nel nuovo trailer rilasciato in anteprima.

La trama di Mafia Mamma

Mafia Mamma è il nuovo film commedia d’azione interpretato da Toni Collette, il quale uscirà al cinema il 14 aprile 2023. Il film è stato diretto da Catherine Hardwicke, la quale si è basata sulla sceneggiatura di Michael J. Feldman e Debbie Jhoon.

La trama ufficiale di Mafia Mamma ci anticipa che:

“Kristin sta affrontando nuove sfide. Il suo unico figlio non vede l’ora di andarsene al college, il suo capo è un maiale sessista e ha appena scoperto che il marito, un musicista fallito (Huebel), l’ha tradita con una groupie. È in questo momento che la donna riceve una telefonata che le cambia la vita. All’altro capo del telefono c’è Bianca (Bellucci), da tempo fidata consigliera di suo nonno, che le annuncia la di lui dipartita e la invita a partecipare al funerale, in Italia. Convinta da Jenny, sua migliore amica e avvocato, Kristin decide che si tratta esattamente ciò di cui ha bisogno: un viaggio gratis in Europa a base di pasta, vino e uomini bellissimi. L’inizio del viaggio è perfetto, ma quando il funerale del nonno si trasforma in una sparatoria sanguinosa, Kristin scopre finalmente la verità. Non è lì solo per incontrare la famiglia, ma per diventare il nuovo boss della famiglia mafiosa più spietata della Calabria”.

Chi vedremo nel cast

La produzione del film Mafia Mamma, porta il nome di Toni Collette, Amanda Sthers e Christopher Simon, tra l’altro questo film riunisce la Collette e la Hardwicke di nuovo insieme, in quanto avevano già lavorato fianco a fianco nel film Miss You Already nel 2015.

Oltre a Toni Collette nel cast troveremo anche Monica Bellucci, Giulio Corso, Francesco Mastroianni, Alfonso Perugini, Sophia Nomvete, Eduardo Scarpetta, Tim Daish e Tommy Rodger. Questa divertente commedia dallo humor pungente, come si vede dal trailer ufficiale, ci sarà una visione totalmente nuova sull’argomento. Il 14 aprile uscirà nelle sale cinematografiche e voi ci andrete?