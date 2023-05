Wish: il primo teaser trailer del nuovo classico Disney

Il teaser trailer del nuovo musical d’animazione della Disney.

Ecco il trailer ufficiale di Wish, classico d’animazione numero 62 della Disney.

Movimenti importanti, come sempre, in casa Disney. Negli ultimissimi giorni è stato reso noto che l’ultimo lavoro della Disney-Pixar Elemental verrà proiettato come chiusura del Festival di Cannes di questo 2023, ma sono giunte novità anche per quanto riguarda un’altra pellicola. Si sta parlando di Wish, di cui è da poco uscito il primo teaser trailer.

Il primo teaser trailer di Wish

Nel corso della giornata del 26 aprile è stato presentato al ComicCon Wish, nuovo classico d’animazione della Walt Disney. Ora è finalmente possibile iniziare a farsi una prima idea della pellicola grazie al teaser trailer pubblicato da poco online. Un film, questo, che farà il suo debutto nei cinema il 22 di novembre e che vuole rappresentare un modo per celebrare la speciale occorrenza costituita dal centenario della compagnia.

Come mostrato ampiamente anche dallo stesso teaser trailer, Wish si basa su una tecnica d’animazione che mette in atto un sapiente mix tra il 2D e il 3D. A dirigere il film sono i registi Chris Buck e Fawn Veerasunthorn. Il primo ha già diretto diversi classici Disney come Tarzan, Frozen – Il regno di ghiaccio e Frozen – Il segreto di Arendelle. La seconda, al suo debutto assoluto alla regia, ha preso invece parte ad altri importanti film Disney degli ultimi anni come Oceania e soprattutto Zootropolis.

Per quanto riguarda invece il cast, alcuni dei doppiatori originali sono Chris Pine, Ariana DeBose e Alan Tudyk, mentre la sceneggiatura è opera invece di Jennifer Lee e Allison Moore.

Ecco qui di seguito il teaser trailer ufficiale di Wish.

La trama di Wish

La trama di Wish, classico d’animazione della Walt Disney numero 62, ruota intorno ad una giovane ragazza di nome Asha (Ariana DeBose). La diciassettenne esprime un giorno un desiderio che viene trasformato in realtà da una sorta di energia cosmica, ovvero una piccola palla celeste di energia dal nome di Stella.

Insieme anche all’aiuto e all’assistenza della capretta della ragazza Valentino, Asha e Stella dovranno cercare di unire le proprie forze contro la terribile minaccia rappresentata dal Re Magnifico (Chris Pine), sovrano del reame di Rosas conosciuto anche come regno dei desideri. Una storia che vuole mettere in mostra non soltanto la grande forza di volontà e il coraggio della protagonista ma anche l’importanza del coraggio di inseguire i propri desideri e i propri sogni.

Le parole del regista Chris Buck

Chris Buck, che come detto dirige Wish insieme a Fawn Veerasunthorn, ha rilasciato in merito alla trama del film le seguenti dichiarazioni:

“La nostra eroina Asha vive a Rosas, conosciuta come il regno dei desideri. La gente viene da ogni dove per esprimere i propri desideri a un re magico che promette di esaudire i loro desideri più profondi. Soltanto lui può decidere quali desideri si avvereranno e quando“.

In aggiunta a Buck anche le parole di Veerasunthorn:

“Ci siamo ispirati a tanti film iconici in questi 100 anni di Disney Animation, in particolare alle storie in cui si esplora il potere di chi ha un desiderio insieme alla convinzione di poterlo realizzare. Poter onorare questa eredità con questa storia incredibile e questi personaggi straordinari è stata una gioia per tutto il nostro team“.