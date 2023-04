Ex di Amici ora su OnlyFans: chi è e quanto costa il suo abbonamento

La nuova piattaforma social OnlyFans sta attirando non solo personaggi famosi all’estero, ma anche vip nostrani. Tra questi una ex cantante di Amici

Zuckerberg, si sa che ha avuto l’intuizione, con il lancio del suo social Fabebook, di trovare la gallina dalle uova d’oro.

Dopo di lui in molti stanno tentando di ripercorrerne le gesta, cavalcando l’onda di un interesse smisurato da parte degli utenti internazionali di condividere la propria vita privata su piattaforme pubbliche, forse alla ricerca della “veloce” notorietà che in alcuni casi i social hanno regalato a personaggi comuni, consentendogli anche di arrivare a dei bei guadagni, grazie al meccanismo più follower, più inserzioni pubblicitarie, maggiori incassi economici.

Il social del momento è sicuramente OnlyFans, che a differenza dei predecessori più popolari, è un sito web di intrattenimento per soli adulti, cui si accede pagando un abbonamento mensile.

La peculiarità del portale è che non ci sono limiti di contenuto da “vendere” e soprattutto inibizioni, tanto che la recente fama ottenuta sta proprio nella possibilità di poter accedere a foto intime di personaggi anche famosi che scelgono la piattaforma per monetizzare i contenuti condivisi con i fan.

Alcuni nomi VIP su OnlyFans

Se all’estero hanno Cardi B e Bella Thorne, in Italia abbiamo Antonella Mosetti ed Elena Morali. OnlyFans ha sede a Londra, e ha cominciato ad incuriosire dapprima un’utenza britannica, poi allargandosi ad un bacino internazionale, fino a stuzzicare la curiosità anche di VIP italiani.

La formula di una sorta di Instagram a pagamento, rende il sito una piattaforma dai contenuti particolarmente “bollenti”, in quanto non ci sono censure o restrizioni di sorta e questo espone le policy di OnlyFans ad attacchi della pubblica opinione e dalla polizia postale britannica, per via di facili adescamenti sui minori.

Ma nulla ha impedito ai personaggi famosi di lanciarsi in questo nuovo business e mettersi in vetrina senza freni. E’ pur vero che il sito offre anche contenuti diversi da quelli hot, ma si sa che l’interesse maggiore va verso il “proibito”.

Anche Federica Carta si è fatta tentare…

La soluzione dell’abbonamento mensile, nonché una quota maggiore per un direct con il personaggio di interesse, ha allettato anche l’ex cantante di Amici, Federica Carta che dice di aver iniziato questa sua presenza sul social per raccogliere fondi per un’iniziativa benefica.

“Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto.” Queste le parole dellì l’ex allieva di Amici 16 che ha voluto specificare che non divulgherà contenuti intimi, ma di ben altro si tratta. La curiosità dei fan è molta e la tecnica adescatoria magistrale.

