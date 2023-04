Addio Paola Di Benedetto, fulmine a ciel sereno | L’orrenda notizia all’improvviso

È stato proprio un fulmine a ciel sereno, nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare. Addio a Paola Di Benedetto, quell’orrenda notizia giunta all’improvviso che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. I fan non si danno pace per l’accaduto.

Addio ad uno dei volti più amati di sempre, Paola Di Benedetto, l’orrenda notizia giunta all’improvviso è arrivata proprio come un fulmine a ciel sereno. Era impossibile da prevedere, anche perché non c’era mai stata nessuna avvisaglia della condizione della showgirl, i fan non hanno per niente preso bene questa notizia, sono sconvolti.

Per chi non la conoscesse, anche se è praticamente impossibile, Paola Di Benedetto è una conduttrice televisiva e radiofonica, nonché showgirl e modella italiana, nata a Vicenza nel 1995. Ha un fratello gemello, Giovanni, la particolarità della sua famiglia è che entrambi i genitori hanno lo stesso cognome, rispettivamente Antonella Di Benedetto e Nino Di Benedetto. La parentela non c’entra niente, semplicemente entrambi sono di origine siciliana, dove questo cognome è molto presente.

“Madre Natura” le ha portato fortuna

Paola Di Benedetto ha ottenuto la sua fama, grazie al ruolo di Madre Natura, nel programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Ciao Darwin, grazie al quale il mondo dello spettacolo si è accorto di lei. In seguito ha spaziato in diversi lavori, ballerina a Colorado, conduttrice televisiva e radiofonica di vari programmi, ha partecipato a diversi reality, vincendo il Grande Fratello Vip.

La Di Benedetto ha devoluto in beneficienza parte della vincita del GF Vip, per sostenere la ricerca e la lotta al Covid 19. Come la sua vita lavorativa, anche quella privata è stata emozionante, in quanto è stata fidanzata con diversi personaggi famosi, purtroppo senza trovare mai il lieto fine (per il momento).

Triste addio di Paola Di Benedetto

Addio a Paola Di Benedetto, quell’orrenda notizia giunta come un fulmine a ciel sereno che i suoi fan hanno odiato immediatamente. Paola, per diversi anni è stata, insieme a Matteo Campese e Francesco Taranto, conduttrice del programma radiofonico, The Flight, su Rtl 102.5. Purtroppo, la conduttrice ha comunicato con una storia sui social, di aver lasciato il suo lavoro in radio in quanto necessitava di una pausa per riflettere sui suoi progetti futuri.

Per il momento non si sa ancora quali saranno i nuovi obbiettivi lavorativi di Paola Di Benedetto, nel mentre saluta tutti i suoi fan con queste parole: “…Il grazie più grande va soprattutto agli ascoltatori che ogni giorno sono stati con me. Vi voglio bene”.