Tragedia Fabio Testi, le lacrime non si fermano più: “Gli ultimi respiri tra le sue braccia”

Il racconto strappalacrime su Fabio Testi, tragedia inaudita, il pubblico non trattiene le lacrime. Lei l’ha raccontato con difficoltà, tra le sue braccia ha assistito ai suoi ultimi respiri, ha quell’immagine fissa nella mente ogni volta che chiude gli occhi, è impossibile dimenticare tutto quello che ha provato.

Fabio Testi è il celebre attore, di 81 anni, il quale ha iniziato la sua carriera cinematografica a partire dalla fine degli anni sessanta. Ha lavorato con diversi grandi dell’epoca, da Sergio Leone a Vittorio De Sica, Claudia Cardinale, Franco Nero e molti altri ancora. Come molti altri attori dell’epoca, anche a lui è stata ridoppiata la voce per il mercato italiano, in quanto la sua intonazione non è stata ritenuta idonea, com’è successo a Giuliano Gemma, Terence Hill e così via.

Tutti gli amori di Fabio Testi

L’attore Fabio Testi, ha avuto una carriera molto entusiasmante in quanto ha recitato a fianco dei Big, non solo italiani ma anche stranieri, del mondo del cinema. L’abbiamo visto in film quali Il giardino dei Finzi Contini, i L’importante è amare, Il ritorno di Sandokan, Speed Cross, Road to Nowhere, ecc.

Testi non ha vissuto a “100 km/h” soltanto nel suo lavoro, ma anche per la sua vita sentimentale ha sempre tenuto il piede sull’acceleratore. Ha vissuto grandi amori con nomi illustri quali Jean Seberg, Ursula Andress, Charlotte Rampling ed Edwige Fenech. Fabio testi ha avuto tre figli, Fabio, Thomas e Trini, attualmente è sposato con la sua seconda moglie, Antonella Liguori dal 2015.

La tragedia di Fabio Testi

Durante la puntata di qualche giorno fa, Fabio Testi è stato ospite al programma della Rai, Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, alla quale ha raccontato diversi aneddoti della sua vita, sia privata sia lavorativa. Durante il viaggio dei ricordi, insieme ad Eva Grimaldi, hanno riportato a galla un aneddoto di quella volta che i due hanno lavorato assieme. In pratica, i due hanno recitato insieme nella miniserie televisiva, Tre stelle, dove Testi interpretava un partigiano morente il quale ha rilasciato i suoi ultimi respiri tra le braccia della collega Eva.

Ovviamente la commozione di quella scena è ancora vivida negli occhi di chi quella miniserie l’ha vista alla televisione e anche nell’attrice in quanto la Grimaldi ha elogiato il suo collega per la sua interpretazione perfetta di quella parte. Allo spettatore sembrava veramente di vivere quella drammaticità e quel dolore provato immedesimandosi in quella scena. Alla fine Eva Grimaldi ha dichiarato che Fabio Testi è stato il primo grande attore con cui ha collaborato da giovane e ne conserverà sempre un bellissimo ricordo.