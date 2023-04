Simone Coccia scoppia in lacrime in diretta | Cosa è successo

L’ex gieffino Simone Coccia non è riuscito a trattenere le lacrime durante l’intervista. Ecco cosa è successo.

Da diversi giorni si parla della fine della storia d’amore tra Simone Coccia Colaiuta – noto anche semplicemente come Simone Coccia – e l’ex senatrice e deputata del PD Stefania Pezzopane. La coppia stava insieme da nove anni, ma inaspettatamente pochi giorni fa l’incantesimo amoroso si è spezzato. L’ex gieffino ha raccontato tutto mentre era ospite da Barbara D’Urso, ma solo a ripensare all’ex compagna è scoppiato a piangere.

La coppia era noto soprattutto per la propria diversità. Lui era diventato famoso nel panorama televisivo dopo aver partecipato al Grande Fratello 15 – una delle ultime edizioni dedicate alle persone “comuni” e non ai vip – dove si era fatto notare per la forte personalità e per il passato da spogliarellista. Lei, invece, proviene dal mondo della politica, dove è stata senatrice dal 2013 al 2018 e deputata dal 2018 al 2022. Per molti anni, inoltre, è stata Presidente della provincia dell’Aquila, dove è nata.

La coppia ha sempre attirato critiche, sia per la differenza d’età tra i due (lui ha 39 anni, lei 60), sia per le professioni molto diverse. I due, tuttavia, erano sempre rimasti uniti e innamorati, fino all’aprile del 2023.

Simone Cocci, le lacrime nello studio di Barbara D’Urso

Il 25 aprile Simone Cocci è stato ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, dove ha raccontato della fine della sua storia d’amore con Stefania Pezzopane. Ha spiegato che tra i due i sentimenti erano con il tempo cambiati, fino a trasformarsi in affetto e amicizia: per questo si sono lasciati serenamente.

Le lacrime di Simone Coccia: “Sto soffrendo molto per Stefania” 💔#Pomeriggio5 pic.twitter.com/QyOedWc24i — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 25, 2023

“Il nostro rapporto si era un po’ trasformato. Ci siamo accorti che negli ultimi periodi il rapporto era passato dall’amore all’amicizia […] A un certo punto avevamo notato che era un rapporto di amicizia. Credo che non ritroverò mai una donna come lei […] Adesso il bene è rimasto nei suoi confronti. Soffro perché è stata una bella storia e mi è dispiaciuto che si è trasformata. Se sono sicuro di non amarla più? Le voglio tanto bene e sono stati anni bellissimi.”

Insomma, nessun rancore tra i due. Ricordando, però, i momenti felici e l’odio e il bullismo dimostrati da tanti hater – soprattutto nei confronti dell’ex deputata – l’influencer è scoppiato a piangere. “Noi abbiamo subito tante cattiverie. Ne abbiamo passate tante, questo è stato uno dei tanti motivi […] Io non nascondo anche che nel momento in cui veniva presa come bersaglio ‘nana di qui, nana di lì’, io mi arrabbiavo e c’andavo giù pesante“.