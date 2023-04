Uomini e Donne: il ritorno di Giorgio Manetti, corteggiatore di Gemma | Inaspettato

Giorgio Manetti, ex corteggiatore di Uomini e Donne, annuncia un papabile rientro nella trasmissione per riprendersi la sua Gemma

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel fatidico 4 settembre 2015, quando la femme fatale Gemma Galgani decise di chiudere la relazione con il corteggiatore Giorgio Manetti, all’improvviso, nonostante il suo atteggiamento fino a quel momento facesse pensare dichiaratamente ad un’uscita insieme dal programma Uomini e Donne.

Ora Manetti ha rivelato in un’intervista al settimanale Nuovo TV che è riuscito a superare la delusione dell’accaduto e sarebbe pronto a tornare tra i corteggiatori di Maria per riprendersi la sua Gemma.

Nella dichiarazione sono comunque visibili ancora segni di rancore e Manetti lancia una piccola frecciatina alla signora Galgani alludendo al fatto che la milady non abbia alcuna intenzione di uscire da Uomini e Donne con un uomo, ma sia interessata alla sola visibilità che il programma le sta offrendo.

“L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”, ha rivelato Manetti.

Una seconda chance

Ora però Giorgio Manetti ha rivelato che non direbbe di no ad un ritorno a Uomini e Donne e a un incontro con Gemma Galgani.

“Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi”. Chissà se Gemma finalmente deciderà di convolare.

Manetti si era già pronunciato in passato

Manetti non aveva taciuto negli anni a venire dopo il fatidico 2015 e in una recente dichiarazione aveva rivelato: “Ritornare a fare Uomini e Donne? Se dovessi risponderti subito ti direi di sì. E comunque sì, tornerei e lo farei anche per dire a tutti: ‘Cominciamo a parlare di cose serie’. Il punto è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché da quello che mostrano in tv credo che molti di loro non ne siano in grado”, puntando il dito sull’effettiva serietà di chi partecipa al programma.

“Ritornare con Gemma? Secondo me lei dovrebbe mostrarsi come la donna di classe che dice di essere, dimostrandolo non solo a parole ma con i fatti! Ballare con la gonna al vento o lavare un’auto passandosi la spugna sul corpo sono atteggiamenti che sinceramente non si addicono a una donna di classe. Non ci si può comportare in quel modo. Credo sarebbe meglio”. Di sicuro, se Manetti deciderà di rientrare dovrà mettere una pietra sopra al passato e guardare solo al presente e ad un eventuale futuro con la cara Gemma.