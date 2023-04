Barbara D’Urso dice basta e se ne va : rivelazione sorprende tutti

Durante la diretta di Pomeriggio 5, in un clima teso per via di un’intervista in corso, volano parole grosse e attimi di tensione

Barbara D’Urso è la padrona di casa del rotocalco pomeridiano Pomeriggio 5, in onda su Canale 5. L’attrice e ormai conduttrice di programmi di punta della rete ammiraglia di Mediaset ha il suo panel di spettatori che la seguono fedelissimi da quando è alla guida del programma.

Il contenitore pomeridiano, oltre a trattare argomenti leggeri e di gossip, che molte volte vengono tacciati dalla critica più altolocata per le chiare derive trash, affronta anche argomenti di cronaca quotidiana.

In una recente puntata, la conduttrice che gestiva come sempre magistralmente l’intervista ad un suo ospite, si è però trovata di fronte ad atteggiamenti poco graditi che hanno fatto virare subito l’atmosfera verso un clima più che teso.

Le interviste della D’Urso e le provocazioni verso la padrona di casa

Nel corso del programma ultimamente, tra le tematiche affrontate, si è parlato a lungo del caso “Gisella Cardia”, una presunta veggente entrata tra i fatti di cronaca per aver previsto le lacrime della Madonnina di Trevignano, poi dichiarate false dal Vaticano.

Si tratta di un ex imprenditrice siciliana che nel 2013 è stata condannata a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. La pena era stata sospesa perché non aveva precedenti. Si è poi trasferita con il marito a Trevignano e dopo un viaggio a Medjugorje ha cominciato a professarsi veggente, truffando diversi malcapitati.

Un ex-fedele inveisce contro la D’Urso

La conduttrice ha avuto come ospite un ex-fedele che avrebbe donato ben centoventitremila euro alla Cardia e adesso vorrebbe essere risarcito dalla truffa. Durante l’intervista però la conversazione si è fatta più concitate e l’ospite ha cominciato ad inveire con Barbara, accusandola di manipolare la sua dichiarazione sui fatti: “Barbara io sono una persona molto educata. Rispetti la persona che ha davanti. Mi deve far parlare. Se lei mi vuole portare su un campo diverso prendo e me ne vado. Lei non fa con me questi giochetti. La Madonna ha bestemmiato suo figlio”.

Chiaramente la padrona di casa non ha esitato a mettere a tacere il livore dell’ospite, rivendicando il suo diritto come conduttrice del programma a gestire le interviste con tutta la professionalità necessaria come sempre fatto e a redarguire gli invitati, se scortesi. Per fortuna l’intervento di Barbara ha calmato le acque e i toni sono lentamente rientrati.