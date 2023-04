Uomini e Donne over: litigio in studio | Provvedimenti immediati

Ennesima lite alla corte di Uomini e Donne tra i tronisti over e Maria De Filippi decide di prendere provvedimenti

Ultimamente c’è aria di burrasca nel trono degli over di Uomini e Donne, dove le puntate sembrano andare avanti a suon di liti, urla e polemiche.

Si è arrivati alle risse e nelle scorse puntate ce non sono state addirittura tre: tra Tina Cipollari e il cavaliere Elio, tra Aurora Tropea e Armando Incarnato e quella contro quest’ultimo e lo storico rivale Riccardo Guarnieri, ex della sua grande amica Ida Platano.

E proprio quest’ultimo battibecco ha fatto scattare l’ira della sempre placida Maria De Filippi, stanca del tenore che il suo programma sta prendendo in queste ultime puntate.

Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, che sono arrivati sul punto di alzarsi le mani.

La dinamica dei fatti

Tutto è cominciato con un’altra lite, quella tra Aurora Tropea e Armando Incarnato per via di una ex corteggiatrice, Lucrezia, che ai tempi Armando aveva soffiato al tronista Gianluca De Matteis. Aurora sosteneva che l’uomo e la ragazza si fossero frequentati fuori e ha chiesto di poter sentire al telefono questa Lucrezia. I toni si sono alzati moltissimo tra i due, però a un certo punto, senza motivazioni chiare, si è intromesso anche Riccardo Guarnieri.

Riccardo avrebbe lanciato ad Armando delle frecciatine scatenando un botta e risposta ed un’accanita lite, fino a che i due non sono arrivati addirittura alle mani. Probabilmente, dato che la puntata è registrata e non è ancora andata in onda, questa scena verrà tagliata, ma questo ennesimo comportamento riprovevole ha provocato la dura reazione di Maria De Filippi, che ha obbligato Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato a chiedere scusa a tutti, nonché a stringersi la mano come gesto di pace.

Il ripulisti della prossima edizione

Nel backstage si vocifera che i frequenti atteggiamenti rissosi di alcuni tronisti over stiano inducendo Maria a “ripulire” il programma di alcuni personaggi scomodi, per riportare il concept agli albori, quando al centro della trasmissione si poneva il “corteggiamento” e non delle beghe da bar (con tutto il rispetto per l’attività commerciale), inaccettabili per un pubblico televisivo.

Sembra si tratterà di una vera e propria decimazione, per via anche delle policy più stringenti che Pier Silvio Berlusconi sta dettando sui suoi programmi Mediaset, da diversi mesi in deriva trash. Finalmente una mossa di cui beneficeranno tutti i telespettatori.