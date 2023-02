Raimondo Todaro rinnegato dalla sua stessa allieva: le parole sono come lame

Crisi all’interno della scuola di “Amici di Maria De Filippi”: una delle allieve del maestro di latino Raimondo Todaro ha manifestato una certo disagio nei confronti del suo coach e si è aperta confidandosi con Emanuel Lo.

In questi ultimi giorni una delle ballerine della scuola di “Amici” sta attraversando il suo periodo più difficile nell’ambito del programma. Si tratta della bellissima Megan, fresca di rottura con il ballerino di hip hop e suo compagno di avventura Gianmarco. Oltre ai guai sentimentali, l’allieva sta vivendo anche una profonda crisi nel rapporto con il suo maestro Raimondo Todaro.

Ad accorgersi in particolare di questo suo disagio è stato un altro professore, Emanuel Lo, il quale ha deciso di far chiamare Megan per proporle un confronto, invitandola ad aprirsi per riuscire a focalizzare quello che prova in questa delicata fase della trasmissione. Emanuel ha voluto anche assegnare alla ballerina un compito finalizzato a mettere in risalto le sue qualità.

Il maestro Emanuel Lo, compagno della cantante Giorgia, ha dichiarato di essere rimasto molto colpito dal percorso di crescita di Megan all’interno della scuola. “È la prima volta che ti parlo e volevo dirti che stai facendo un percorso bellissimo. Nelle prime esibizioni non riuscivo a metterti a fuoco, ma puntata dopo puntata mi hai catturato sempre di più”.

“Hai un carisma pazzesco e una luce che arriva dritta come una freccia. Rubi con gli occhi, assorbi e supporti i tuoi compagni che ballano” ha spiegato Emanuel. Ultimamente, però, il professore ha notato un calo nelle performance della ballerina: “Nelle ultime puntate ti sei un po’ spenta, non so perché. Forse sono le classifiche o forse il fatto di non sentirti valorizzata”.

Doccia gelata per Raimondo Todaro: le parole della sua ballerina sono lapidarie

“Devo ammettere che ho paura, perché sono entrati ballerini forti e mi sento un po’ inferiore rispetto agli altri” ha risposto Megan. “E poi sinceramente non mi sento appieno valorizzata dal mio professore. Non mi sento totalmente compresa da lui. Sia in sala che in studio voglio spingere, tirare fuori tutto…” ha infine rivelato la ragazza, mettendo il luce le difficoltà con Raimondo Todaro.

Il compito assegnatole da Emanuel Lo, però, le ha fatto subito tornare la grinta e il sorriso. “Wow, volo ragazzi. (…) Ci voleva proprio questa cosa in questo momento. È tosta, mi devo fare un mazzo così, ma la adoro. (…) È la coreografia più bella che ho fatto qui dentro” ha dichiarato entusiasta Megan. Chissà se ora Raimondo Todaro interverrà per recuperare la fiducia della sua ballerina.