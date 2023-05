Fenómenas – Indagini occulte | L’horror ispirato ad una storia vera

Il nuovo lungometraggio del regista spagnolo Carlos Theron, uscito su Netflix a metà aprile, è ispirato ad una storia vera. Ecco tutto quello che sappiamo.

L’attenzione da parte di colossi dell’on demand per le produzioni cinematografiche spagnole sono state sempre di più negli ultimi anni. Élite, Vis a Vis, La Casa di Carta, Le ragazze del Centralino, tra i titoli più famosi. Proprio dalla Spagna, arriva il nuovo film di Carlos Theron, dal titolo misterioso e accattivante. Gli ingredienti della pellicola sono: horror e un pizzico di commedia. Fenómenas: Indagini occulte fa riferimento ad una vicenda personale realmente accaduta. Il cast è composto da Belén Rueda, Gracia Olayo, Toni Acosta, Emilio Gutiérrez Cava. Goditi il trailer in italiano, qui in basso!

La trama ufficiale della pellicola iberica

La sinossi ufficiale racconta la storia di tre donne sulla cinquantina che studiano gli eventi paranormali. Ad un certo punto, il mentore spirituale, Padre Pilón, accusa dolori fisici improvvisi all’interno di un supermarket. I dolori provengono da forze demoniache. A questo punto, entrano in gioco così Sagrasio, Paz e Gloria che, attraverso il loro gruppo Hepta, decidono di intervenire attivamente per scoprire le forze misteriose che si celano dietro questo pauroso attacco. Tra gli effetti paranormali sono inclusi strani incidenti, lampadine con luci a intermittenza, porte che sbattono, odore sgradevole, rumori improvvisi.

Dietro Fenómenas – Indagini occulte c’è una storia vera

Gli eventi del film sono basati su un caso indagato dal gruppo nel 1999, noto in Spagna come El Baul del Monje, un negozio di antiquariato infestato da fenomeni paranormali. Il caso è anche considerato uno dei fenomeni inquietanti più famosi di tutta la Spagna. Oggi il luogo horror è una residenza privata, ma negli anni si è sentito parlare molto per i suoi strani incidenti avvenuti all’interno del negozio. Il proprietario di quel negozio lamentava di tanti e forti rumori improvvisi, un odore forte e nauseante, e figure che apparivano e scomparivano negli specchi. Lo stesso regista si è ispirato a persone reali nella realizzazione del film. Tanti anni prima, proprio in quel luogo, morì un uomo. Questa vicenda è presente anche nel film ed è da attribuire a un omicidio. Il cineasta spagnolo è rimasto molto fedele agli eventi successi davvero, per avere una ottima coerenza agli elementi narrati nella storia, prendendosi a volte delle libertà. La pellicola mischia gli elementi tipici dei film paurosi alle componenti di una commedia.