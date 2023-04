Glen Powell: tradita la compagna Gigi Paris per una collega

L’attore vicino alla rottura con la fidanzata Gigi Paris.

La storia d’amore tra Glen Powell e Gigi Paris sembrerebbe ormai essere giunta al capolinea.

Sembrerebbe essere ormai arrivata agli sgoccioli la storia d’amore tra Glen Powell e Gigi Paris. Negli ultimi giorni le voci in merito ad una rottura sempre più vicina si sono fatti sempre più forti e insistenti. Motivo principale sarebbe costituito dal tradimento da parte dell’attore nei confronti della sua ex compagna.

Il tradimento di Glen Powell

Glen Powell, attore statunitense classe 1988, ha iniziato la sua carriera cinematografica con Missione 3D – Game Over del 2003 di Robert Rodriguez. In seguito, dopo una piccolissima parte in Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno di Christopher Nolan, Powell ha recitato in molte altre pellicole come Tutti vogliono qualcosa e Il diritto di contare fino ad arrivare a Top Gun: Maverick con Tom Cruise e sequel di Top Gun del 1986.

Attualmente, Powell è impegnato sul set di una commedia romantica diretta dal regista Will Gluck insieme all’attrice Sydney Sweeney, nota per aver preso parte a C’era una volta a…Hollywood del 2019 di Quentin Tarantino. Secondo alcune indiscrezioni, tra i due si sarebbe venuta a creare sul set una certa sintonia, con i due attori che come mostrato ampiamente anche sui social starebbero iniziando ad andare sempre più d’accordo anche al di fuori dell’ambito lavorativo.

A testimonianza di ciò, il video pubblicato di recente proprio dalla Sweeney, con quest’ultima che si ritrova tra le braccia di Powell. Una scena, inutile dirlo, che avrebbe infastidito e non poco la fidanzata dell’attore ovvero Gigi Paris: subito dopo la pubblicazione sui social di questo video, la stessa Paris ha infatti smesso di seguire su Instagram il profilo di Sydney.

Ecco di seguito il video che mostra insieme Glen Powell e Sydney Sweeney.

Glen Powell and Sydney Sweeney via Instagram 📸 They will star in an upcoming romcom from director Will Gluck. pic.twitter.com/9HpfzAEyxp — Film Updates (@FilmUpdates) April 23, 2023

Glen Powell e Gigi Paris al capolinea: le reazioni dei media

Quella tra Glen Powell e Gigi Paris è stata una coppia rimasta a lungo, o almeno così è stato nel periodo iniziale, lontana dai riflettori. Una storia d’amore che fino a poco tempo fa sembrava andare praticamente a gonfie vele, e che sembrerebbe ora all’improvviso sempre più vicina ad una sua brusca interruzione.

Modella che è anche riuscita ad avviare a partire dal 2021 una propria linea di abbigliamento disegnata da lei, Gigi Paris deve ora fare i conti con il rapporto sempre più stretto e intimo che sta nascendo in ambito lavorativo tra Powell e la Sweeney, nota anche per essere l’attrice della serie tv Euphoria.

A prestare inevitabilmente enorme attenzione a questa situazione e ai suoi possibili prossimi sviluppi sono ovviamente anche i media americani. Questa la reazione da parte della rivista Page Six:

“Potrebbe davvero trattarsi della fine per questa coppia. Dopo le voci che sono circolate, ora la modella ha smesso di seguire la co-protagonista del fidanzato su Instagram“.