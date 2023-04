Lutto Gemma Galgani, la disgrazia è sconvolgente: “Se ne è andata troppo presto”

Lutto per Gemma Galgani, purtroppo se né andata veramente troppo presto, è una disgrazia sconvolgente quella che ha generato il volto Mediaset, nessuno era a conoscenza delle reali condizioni, questa notizia ha distrutto i fan del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne in lutto, disgrazia sconvolgente per Gemma Galgani, purtroppo se né andata troppo presto e il vuoto che ha lasciato non lo colmerà mai nessuno. I fan sono senza parole, si uniscono al dolore dopo aver appreso la notizia, quando muore una persona cara è impossibile dimenticarla. Si può andare avanti, ma il dolore della perdita non verrà mai riempito da nessuno.

Nel dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne, tutto lo staff si è sempre considerato una grande famiglia, per questo quando succede una disgrazia ai danni di un membro del programma, si considerano in lutto tutti i presenti. Il caso Gemma Galgani ha scioccato tutti, in quanto il dolore della perdita è avvertito da tutti, soprattutto se ci si sofferma sulla situazione. Non è facile andare avanti per nessuno in casi del genere.

Un ritorno di fiamma per Gemma Galgani?

Gemma Galgani è la dama del Trono Over di Uomini e Donne che ha movimentato il dating di Maria De Filippi, fin dal primo giorno in cui si è seduta “su quella sedia”. In tutti questi anni, Gemma di cambiamenti ne ha fatti molti, non solo alla sua persona, ma anche di scelta di cavalieri, come la punzecchia spesso Tina Cipollari.

A prescindere da tutto, l’esperto del gossip, Lorenzo Pugnaloni, riferendosi all’indiscrezione che circola sul settimanale Nuovo Tv, pare che un ex fiamma della Galgani, starebbe per tornare nuovamente a Uomini e Donne, in veste di cavaliere, stiamo parlando di Giorgio Manetti. Da quello che abbiamo potuto capire, questa voce non è mai stata né smentita né confermata, ma se fosse vero, com’è presumibile pensare, l’ex di Gemma potrebbe tornare dalla prossima edizione del dating della De Filippi.

Un lutto estenuante

Lutto per Gemma Galgani, quella disgrazia devastante che l’ha colpita anni fa, la vive ancora come se fosse successa ieri. La dama di Uomini e Donne con un toccante post social ha ricordato la scomparsa di sua mamma, con questa didascalia:

“Troppo presto sei mancata, ma anche da lassù so che ci sei…”. Non importa quanti anni siano passati e quanti se ne hanno in questo momento, la mamma è sempre la mamma e la sua perdita cambia la vita di ogni figlio. Quel dolore non passerà mai.