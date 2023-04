Beau Ha paura: trama, trailer e cast del film di Ari Aster

Tutti i dettagli sul nuovo film di Ari Aster con il pluripremiato attore Joaquin Phoenix. Trailer, cast e data di uscita: ecco tutto ciò che dovresti sapere.



Arriverà al cinema nelle sale italiane il film con Joaquin Phoenix, Beau ha paura in cui il premio oscar è protagonista di una strabiliante odissea: quella fisica e psicologica di un uomo la cui vita è stata segnata dal controllo di una madre ansiosa e iper presente. Un film audace, come si può vedere anche dal trailer, caratterizzato da una fotografia che confonde lo spettatore e cerca disperatamente di empatizzare con il protagonista, spesso confuso e terrorizzato. Beau ha paura porta la firma del pluripremiato autore di culto, Ari Aster che dopo Hereditary e Midsommar, classificato come uno fra i migliori film indipendenti del 2019 dal National Board of Review Awards, torna in sala con un nuovo horror movie a metà tra la drammaticità del personaggio principale e la commedia.

Il film uscirà al cinema il 27 aprile e verrà distribuito da Wonder Pictures.

Trama

Beau ha paura è ambientato in un presente alternativo ed è il ritratto pluridecennale di Beau che si presenta agli spettatori come un uomo molto ansioso che ha un tormentato rapporto con sua madre, iper affettiva e controllante.

Beau non ha mai conosciuto il padre ed è cresciuto sentendo la sua assenza: quando l’uomo scoprirà che sua madre è morta, intraprende un lungo viaggio verso casa, durante il quale dovrà affrontare varie e assurde minacce soprannaturali, forse i fantasmi della consapevolezza?

Cast di Beau ha paura

Secondo le parole del regista. “Joaquin Phoenix mi ha insegnato come voglio lavorare in futuro, la serietà con cui mi aspetto che un attore si avvicini ad una determinata parte”.

Nel cast di Beau ha paura vediamo che nel ruolo del protagonista c’è il premio oscar Joaquin Phoenix che interpreta appunto, Beau: un uomo plagiato dall’ansia e dalla onnipresenza della madre. Invece vediamo Parker Posey che intepreta Elaine, Amy Ryan nel ruolo di Grace, Kylie Rogers nel ruolo di Toni e addirittura la regina di Brodway che in questo film interpreterà l’antagonista, Patti LuPone nel ruolo della madre di Beau che a quanto pare nel lungometraggio non ha un nome, caratteristica tipica del regista che quando vuole spaventarci evita di “svelare” i propri mostri.

Oltre a lei abbiamo diverse età per il personaggio della madre: se Patti Lupone ne interpreta il presente, Zoe Lister – Jones ne interpreta invece il ruolo della madre di Beau da giovane mentre Anana Rydvald la madre quando Beau era bambino.

Alla stampa, Joaquin Phoenix ha rivelato che ha un tratto in comune con il protagonista che l’ha aiutato a recitarlo al meglio: le crisi di ansia che spesso lo condizionano molto sia nella vita privata che lavorativa.