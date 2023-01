Zoe Saldana, le differenze tra Gamora e Neytiri

L’attrice Zoe Saldana ha parlato dei suoi personaggi Gamora e Neytiri, che ha interpretato in Guardiani della galassia e Avatar.

Avatar è da poco uscito al cinema, ma già ne parlano tutti. In particolare l’interpretazione di Zoe Saldana è stata molto apprezzata dal pubblico e la sua scena di rabbia davanti alla morte del figlio si inserisce tra le più memorabili dell’intero film. Oltre che per Neytiri, Zoe Saldana è famosa anche per un altro personaggio, Gamora, che appartiene alla saga Guardiani della galassia.

Guardiani della galassia 3 è in lavorazione e uscirà al cinema a maggio. Si pensa che questo capitolo potrebbe essere l’ultimo per Dave Bautista, che interpreta Drax il Distruttore. L’ex wrester ha infatti dichiarato che mantenere la forma fisica del personaggio sta diventando faticoso, in più non riesce a immaginare un film della saga non diretto da James Gunn.

Nella saga Zoe Saldana interpreta da anni Gamora, una dei guardiani. Gamora è innamorata di Peter Quill (interpretato da Chris Pratt) e ha una difficile relazione con la sorella Nebula (Karen Gillan), una degli antagonisti. Ma quali sono i principali punti in comune tra questi due personaggi all’apparenza così diversi?

Zoe Saldana, le somiglianze tra Neytiri e Gamora

Durante un’intervista con ScreenRant, Zoe Saldana ha parlato di entrambi i personaggi, spiegando che ci sono diversi punti in comune tra le due donne. Il primo è sicuramente la famiglia: entrambe sono molto fedeli e non potrebbero mai voltare le spalle ai propri cari, per nessuna ragione.

La famiglia e il passato traumatico sarebbero i ponti che collegano Neytiri e Gamora. Entrambe hanno affrontato delle disgrazie a tema familiare, ma hanno saputo reagire. L’artista ha però sottolineato che il loro modo di affrontare la realtà è ben diverso: Neytiri è più impulsiva, mentre Gamora più riflessiva.

“Penso che le somiglianze tra loro partano dal fatto che entrambi i mondi sono stati deturpati. Sono state portate via dal loro mondo, costrette a una vita di sola guerra. E forse non avrebbero seguito quella strada se avessero avuto modo e diritto di scegliere. Invece per quanto riguarda le differenze, credo che Gamora sia più risoluta e disposta a trovare una pace interiore. Mentre Neytiri si ritrova in un nuovo capitolo della sua vita con una forte rabbia ed incapacità di comprensione. Non è la voce della ragione, ma segue più l’istinto, prende decisioni di pancia. Ed è per questo che si completa con Jake. È essenziale per lei, per questo si appoggia a lui così tanto“.