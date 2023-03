Margot Robbie: potrebbe tornare a lavorare con James Gunn

Il ritorno di Margot Robbie in un film di James Gunn? “Certamente” ha risposto il regista aumentando la curiosità nei fan.

James Gunn ha suggerito un possibile ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn nelle ultime ore. Ciò significa che l’antieroina potrebbe fare il suo debutto nell’universo DC? Il DC Universe di Gunn e Peter Safran si sta concretizzando grazie a progetti condivisi. I due co-CEO hanno annunciato i primi piani per questo universo cinematografico rinnovato. Ci sono voci che alcuni volti familiari potrebbero fare un’apparizione. Gunn ha twittato che Margot Robbie, l’attrice che interpreta l’iconica Harley Quinn, potrebbe avere un ruolo nel piano decennale messo in atto da lui e Safran.

Margot Robbie vestirà di nuovo i panni di Harley Quinn?

Margot Robbie è stata la prima interprete di Harley Quinn nel DCEU, debuttando in Suicide Squad nel 2016. Successivamente, l’attrice ha ripreso il personaggio in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn nel 2020, e in The Suicide Squad, diretto da James Gunn nel 2021. Gunn ha recentemente suggerito che la sua collaborazione con Robbie potrebbe continuare in futuro, ma non ha fornito dettagli in merito.

Qualche settimana fa, un fan chiese al regista se ci fosse, a breve termine, la possibilità di tornare a lavoro con Margot Robbie. Gunn non ha esitato un attimo e ha risposto: “Certamente”. Questa risposta ha subito incuriosito i fan, ma non confermerebbe il ritorno nei panni di HQ ma lascia aperto uni spiraglio di collaborazione tra l’attrice e il regista.

Al momento James Gunn non ha confermato alcun sequel di Harley Quinn

Il cineasta James Gunn non ha annunciato alcun ritorno del sequel con protagonista Harley Quinn. In realtà, proprio Gunn sta puntando, ormai di anni, alla realizzazione cinematografica della storia di Poison Ivy… Che sia un messaggio in codice, per dirci che sarà interpretata proprio dalla Robbie?

In realtà, ammetto che ormai sono tanti e tanti anni che spingo per questa fantastica storia. Non potete neanche lontanamente capire quanto intensamente abbia cercato di realizzare una visione del genere.

Il personaggio della folle Harley l’anno prossimo sarà interpretato dalla star Lady Gaga. La pellicola non sarà correlata alla DC Universe, ma sarà un progetto cinematografico a parte. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti sul potenziale ritorno di Margot Robbie nei film di Gunn.